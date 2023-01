Συνέντευξη Μητσοτάκη για όλα: Προαναγγέλλει ρύθμιση για να μείνει εκτός Βουλής το κόμμα Κασιδιάρη

Την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πρόσωπό του ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας την προεκλογική εκστρατεία εν όψει των εθνικών εκλογών που, όπως αναφέρει, μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι ο ίδιος είναι ένας προοδευτικός κεντροδεξιός πολιτικός που άλλαξε το κόμμα του -«δεν νομίζω ότι μοιάζει πολύ σήμερα με τη Ν.Δ. άλλων δεκαετιών», αναφέρει χαρακτηριστικά- ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία. Προσθέτει ωστόσο ότι «αν οι πολίτες με την ψήφο τους μας κατευθύνουν προς μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα σεβαστούμε τη βούλησή τους». Την ίδια στιγμή αποκλείει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ανοίγει ωστόσο παράθυρο προς το ΠΑΣΟΚ μετά από τις δεύτερες κάλπες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλει ότι σύντομα θα αναληφθεί πρωτοβουλία για το «κόμμα Κασιδιάρη», τονίζοντας ότι «το πολιτικό σύστημα οφείλει να εξαντλεί τα συνταγματικά περιθώρια ώστε να μην εκπροσωπούνται στη Βουλή εγκληματικές οργανώσεις». Τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε μια κυβερνητική πολιτική που δεν περιορίζεται εύκολα σε ιδεολογικά στεγανά, μια πολιτική που έχει σκοπό να ενώσει και όχι να διχάσει, ο πρωθυπουργός απαντά και στο γιατί δεν κηδεύεται με τιμές αρχηγού κράτους ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος επισημαίνοντας ότι «δεν έπρεπε να δοθούν αφορμές για νέους διχασμούς», ενώ προσθέτει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένειά του για να αποδοθούν «οι τιμές που πρέπει». Μάλιστα, σε μια κίνηση-απάντηση στις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ένα «εντυπωσιακό πολιτικό ένστικτο» στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δηλώνει ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους -σε μια επίδειξη χιούμορ- αρνείται να κατονομάσει για να μην… τους κάψει στις εκλογές! Σε ερώτηση για τα σφάλματα της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο λάθος» που δεν θα έπρεπε να συμβεί. Επαναλαμβάνει ωστόσο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε το παραμικρό για το θέμα. «Στην πορεία αναδείχθηκε μια συστημική αδυναμία, ένα πλαίσιο παρακολουθήσεων το οποίο ξέφυγε από τον αρχικό του σκοπό, άνθρωποι ανέλαβαν τις ευθύνες τους και έφυγαν από τις θέσεις τους», σημειώνει, ενώ για περιπτώσεις όπως αυτές των Πάτση και Χειμάρα αναφέρει ότι πρόκειται για «δυσάρεστες εξαιρέσεις στον κανόνα», προσθέτοντας ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη να υπάρχουν συστήματα ελέγχου και αυστηρές τιμωρίες αποτροπής. Ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει ότι μεγάλη πρόκληση της επόμενης κυβερνητικής τετραετίας θα είναι το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών και εκπαιδευτικών. «Ζητάμε πολλά από τους καθηγητές και τους δασκάλους μας και δίνουμε λίγα», αναφέρει. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι επιδιώκει τη διαφορετική άποψη, τη διαφορετικότητα – και στο πλαίσιο αυτό λέει ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να περιλαμβάνει πολύ περισσότερες γυναίκες από τη σημερινή «που κλείνει σιγά-σιγά τον κύκλο της». Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί! Διαβάστε το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» στο PC, το Laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο όπως είναι τυπωμένο στο χαρτί

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )