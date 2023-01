Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ποιοι βουλευτές και υπουργοί θα πάνε στην κηδεία του Η αναβάθμιση της κυβερνητικής εκπροσώπησης φέρνει περισσότερες «γαλάζιες» παρουσίες Η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει την εκπροσώπηση της Πολιτείας στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου τη Δευτέρα φέρνει και δεύτερες σκέψεις σε πρόσωπα που είχαν αρχικά πει ότι δεν θα βρεθούν τη Δευτέρα στη Μητρόπολη. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν αναβαθμίζει την παρουσία δια της παρουσίας του αντιπροέδρου Παναγιώτη Πικραμμένου λόγω αυξημένης σημασίας, αλλά λόγω της άφιξης αρκετών βασιλέων που είναι και αρχηγοί κρατών την ίδια ώρα, κρίνοντας έτσι ότι η παρουσία αποκλειστικά και μόνο της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη δεν θα ήταν επαρκής βάσει πρωτοκόλλου. Κάτι, όμως, η παρουσία του κ. Πικραμμένου, κάτι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, εμμέσως πλην σαφώς, τάχθηκε υπέρ της απόδοσης τιμών εν ενεργεία αρχηγού κράτους στον εκλιπόντα τέως Βασιλιά, υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που ξανασκέφτονται το αν θα πρέπει να πάνε στη Μητρόπολη τη Δευτέρα. Ως αυτή την ώρα, το παρών θα δώσει η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είναι και βαφτισιμιά του τέως Βασιλιά, οι βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, αλλά και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Και οι τρεις προαναφερθέντες είναι βουλευτές του περιβάλλοντος του κ. Σαμαρά. Ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, άλλοι βουλευτές της ΝΔ δεν είχαν επιδείξει προθυμία να δώσουν το παρών στη Μητρόπολη. Χθες το απόγευμα, πάντως, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε (Mega) ότι, αν δεν έπρεπε να βρίσκεται στο Κουβέιτ τη Δευτέρα, θα πήγαινε στην κηδεία. Κατά πληροφορίες, το παρών αναμένεται να δώσει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ενώ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κάνει σκέψεις για το αν πρέπει να παρευρεθεί. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ενώ εκκρεμότητα είναι αν θα έρθει στην Αθήνα και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, του οποίου ο πατέρας Γιώργος Τζιτζικώστας διατηρούσε στενή σχέση με το παλάτι. Παράλληλα, ως εκ του θεσμικού του ρόλου ως περιφερειάρχης Αθηνών, στη Μητρόπολη αναμένεται να βρεθεί ο Γιώργος Πατούλης, ενώ εκτός του κομματικού χώρου της ΝΔ στη Μητρόπολη θα πάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος. Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και σύζυγος της γαλάζιας βουλευτή Ντόρας Μπακογιάννη, τάχθηκε μέσω άρθρου στα ΝΕΑ υπέρ της απόδοσης τιμών αρχηγού κράτους στον τέως Βασιλιά. Ειδήσεις σήμερα:Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης που μαχαίρωσε άστεγο στη Θεσσαλονίκη Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού – Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλώβιστηκε ο οδηγόςTo Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Ακμπαρί αψηφώντας το Λονδίνο BEST OF NETWORK 13.01.2023, 14:36 14.01.2023, 09:05 13.01.2023, 11:35 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 14.01.2023, 08:00

