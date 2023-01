Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τα γεύματα και οι συναντήσεις για τους γαλαζοαίματους πριν και μετά την κηδεία Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» – Ποιοι αναμένεται να παραστούν Η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έχει προγραμματίσει κάποια επίσημα γεύματα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία». Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο γεύματα που θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της Κυριακής με 50 καλεσμένους και ανήμερα της κηδείας του τέως βασιλιά το μεσημέρι, όπου θα παραστούν περίπου 200 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα παραστούν από το εξωτερικό δεν έχουν δοθεί ακόμα, ωστόσο θα είναι βασιλικές αφίξεις από την Ισπανία, τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Ρουμανία. Η εξόδιος ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, θα γίνει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι. Νωρίτερα, η σορός του θα βρίσκεται από τις 6:00 έως τις 10:30 το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος σε παλαιότερη επίσκεψή του στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», με τη σύζυγό του Άννα-Μαρία, το 2014 Οι προετοιμασίες για την κηδεία Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη στις 12:00 το μεσημέρι, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας και θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ μπορεί να συμμετάσχουν και άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου αναφέρεται πως ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνοδικοί εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του τέως βασιλιά, «η οποία και τους προσκάλεσε στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας κατά τα προβλεπόμενα υπό της εκκλησιαστικής τάξεως και εθιμοτυπίας». Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και για το ενδεχόμενο οι αρχιερείς που θα τελέσουν την εξόδιο ακολουθία, να φορέσουν την πλήρη αρχιερατική ενδυμασία τους. Αυτό –σύμφωνα με το πρωτόκολλο– θα προσέδιδε μεγαλύτερη επισημότητα και κυρίως άλλο χαρακτήρα στην τελετή. Η ταφή θα γίνει στο πρώην βασιλικό κτήμα, στο Τατόι, όπου βρίσκεται το κοιμητήριο της τέως βασιλικής οικογένειας. Στο σημείο έχουν ξεκινήσει να εργάζονται πυρετωδώς εδώ και ημέρες, ειδικά συνεργεία για να απομακρύνουν τους κορμούς και τα κλαδιά καμένων δέντρων που έχουν μείνει από την πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2021. Η οικογένεια, μάλιστα, επισκέφτηκε πρόσφατα το μέρος για να παρακολουθήσει τα έργα. Στο Τατόι βρέθηκαν την περασμένη Πέμπτη (12/1) μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά, ο γιος του, Νικόλαος, με τη σύζυγό του Τατιάνα Μπλάτνικ, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, Άννα Μαρία, η αδερφή του Σοφία και ο γιος του Φίλιππος, ώστε να ελέγξουν τις εργασίες και τις προετοιμασίες για την τελετή της Δευτέρας Οι διεργασίες όσον αφορά στην κηδεία αλλά και την ταφή του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, που όπως ανακοινώθηκε θα ταφεί ως ιδιώτης, αφορούν τόσο την κυβέρνηση για τα μέτρα ασφαλείας και τις εργασίες στο Τατόι, όσο και την οικογένεια του τέως βασιλιά για τα πρόσωπα που θα προσκληθούν. Σε δεύτερο επίπεδο οι εξελίξεις αφορούν σε όσα συμβαίνουν στο Τατόι, στον χώρο όπου είναι θαμμένοι οι γονείς του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, δίπλα στους οποίους θα ταφεί ο ίδιος. Τα τελευταία 24ωρα, μηχανήματα βαρέως έργου βρίσκονται στην περιοχή με στόχο να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες ώστε η ταφή του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ να γίνει χωρίς απρόοπτα. Το λαϊκό προσκύνημα Εκτός από το ζήτημα της ταφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που έκλεισε με την ανακοίνωση της κυβέρνησης μετά από διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου, ένα ζήτημα που εκκρεμεί έχει να κάνει με το αν θα υπάρξει ή όχι λαϊκο προσκύνημα στη σορό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα για λαϊκό προσκύνημα στη σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου τη Δευτέρα. Προσθέτουν πάντως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν η οικογένειά του συνεννοηθεί με τη Μητρόπολη ώστε η σορός να παραμείνει στο παρεκκλήσι για λίγες ώρες την ημέρα της κηδείας ώστε κάποιοι να αποτίσουν φόρο τιμής. Αυτό που εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές είναι ότι πρόβλημα θα αποτελούσε αν το προσκύνημα στη σορό του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ ήταν τριήμερο, γεγονός που θα παρεπέμπε σε αποχαιρετισμό με τιμές αρχηγού κράτους σε επίπεδο διαδικασίας. Oι καλεσμένοι – Πέντε βασιλείς στην κηδεία – Παρών και ο Πικραμμένος Η οικογένεια επέλεξε ένα ιστορικό γραφείο τελετών. Πρόκειται για το «Α. Γιαννακόπουλος» που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην οδό Δεινοκράτους, με έτος ίδρυσης το 1906. Είναι το ίδιο γραφείο που στο παρελθόν είχε αναλάβει την κηδεία του βασιλιά Αλέξανδρου Α’ το 1920, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου από θανατηφόρο δάγκωμα μαϊμούς. Μετά από 44 χρόνια, συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου του 1964 ανέλαβε και τα διαδικαστικά της κηδείας του βασιλιά Παύλου από «στένωση του πυλωρού, συνεπεία γαστρικού έλκους». Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε «η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου από τον Αντιπρόεδρό της Παναγιώτη Πικραμμένο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη». Η κυβέρνηση αποφάσισε την αναβάθμιση της εκπροσώπησης με τον Πικραμμένο και ο λόγος είναι ότι στην Αθήνα θα έρθουν και αρχηγοί κρατών. Πολλοί είναι οι επίσημοι που θα παραβρεθούν στην τελετή. Συνολικά οι καλεσμένοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 200 άτομα για πρακτικούς λόγους. Η οικογένεια ήθελε να παραβρεθούν όσα άτομα χωρούν καθήμενα στο εσωτερικό της Μητρόπολης, ενώ έλαβε υπόψη και την απειλή διασποράς του κορωνοϊού. Θα τηρηθεί, πάντως, ένα αυστηρό πρωτόκολλο, ανάλογα με το αξίωμα του καθενός και έτσι θα καθοριστεί και το πού θα καθίσουν. Όπως είναι φυσικό, θα τηρηθουν οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για όσους επισήμους παραστούν στην κηδεία. Στην Αθήνα έρχονται ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος με τη σύζυγό του Λετίθια. Η μητέρα του βασιλιά και αδελφή του θανόντος, Σοφία, βρίσκεται από την προηγούμενη Πέμπτη στην Ελλάδα. Ήρθε απευθείας από την Ιταλία, όπου είχε μεταβεί για την κηδεία του Πάπα Βενέδικτου. Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος με τη σύζυγό του Λετίθια Αν και μέχρι στιγμής δεν ήταν σίγουρο, το παρόν μάλλον θα δώσει και ο εξόριστος πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά στο παρελθόν ήταν πολύ κοντά με τον Κωνσταντίνο. Οι δύο οικογένειες περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο παλάτι «Marivent». Στην Ελλάδα μεταβαίνουν και οι δύο κόρες της Σοφίας, οι πριγκίπισσες Έλενα και Κριστίνα της Ισπανίας. Στην κηδεία του τέως βασιλιά θα εκπροσωπηθεί και μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Ο Κάρολος αποκλείστηκε εξαρχής, εξαιτίας του πρωτοκόλλου. Αυτό υπαγορεύει ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας παρίσταται σε κηδείες μόνο ηγετών κρατών. Λέγεται, πάντως, ότι έχει ήδη επικοινωνήσει ιδιωτικά με την οικογένεια, εκφράζοντας τα θερμά του συλληπητήριαμ ενώ στο μέλλον δεν αποκλείεται να υπάρξει ιδιωτική επίσκεψη. Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Σοφία, βρίσκεται από την Πέμπτη στην Ελλάδα Πιθανό τη βρετανική βασιλική οικογένεια να εκπροσωπήσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ή η πριγκίπισσα Άννα. Ο Κωνσταντίνος ήταν νονός του, ενώ ο Ουίλιαμ έχει βαφτίσει έναν εγγονό του θανόντος, τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο. Πιθανότερο, πάντως, είναι να έρθει ο πρίγκιπας Εδουάρδος, ο μικρότερος γιος της Ελισάβετ. Θα παραστούν, επίσης, ο βασιλιάς της Σουηδίας, η βασίλισσα της Ολλανδίας, η βασίλισσα της Δανίας και ο μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου. Λόγω της έλευσης μεγάλου αριθμού επισήμων, σημαντικό ζήτημα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η λίστα με τα ονόματα των επισήμων που θα έρθουν, το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο για να αποφευχθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει την τελετή και πολύ περισσότερο να απειλήσει την ασφάλεια επισήμων. Οι αρχές θα γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο άφιξης και αναχώρησης κάθε επισήμου, καθώς επίσης τον τόπο παραμονής του και τις κινήσεις του. Όπως και να έχει, χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στο δρόμο από την Κυριακή μέχρι και τη Δευτέρα. Τέλος, η οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμένους αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές σε κάποιο από τα ακόλουθα ιδρύματα ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους: «Ελπίδα» σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο, Axion Hellas και το φιλανθρωπικό σωματείο Aurora.Φωτογραφίες: NDPPHOTO Ειδήσεις σήμερα BEST OF NETWORK 14.01.2023, 10:48 14.01.2023, 09:05 13.01.2023, 11:35 14.01.2023, 09:18 14.01.2023, 09:17 14.01.2023, 08:00

