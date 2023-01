Τσίπρας από το Παίδων Πεντέλης: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει στη διάλυση του ΕΣΥ μέσα από την απαξίωση του Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν ένα παιδί από τα Γρεβενά στο Ρίο για μία ΜΕΘ, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη διοίκηση, γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό του νοσοκομείου, είχε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή επίσκεψη του στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Κατά τις συζητήσεις που είχε με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εισέπραξε την εικόνα ότι «η κατάσταση είναι τραγική ως προς τις ελλείψεις προσωπικού, τις αμοιβές και τις υποδομές». Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό του θανάτου του 6χρονου παιδιού από τα Γρεβενά, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα μια ΜΕΘ και να αναγκάζονται να μεταφέρουν το παιδί ως το Ρίο». Υπογράμμισε ότι «η Υγεία είναι αγαθό που αποτελεί κριτήριο για την ποιότητα ζωής σε κάθε κοινωνία. Δεν είναι εμπόρευμα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα θα έχει καλύτερες υπηρεσίες Υγείας». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε τις ενέργειες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την στήριξη του ΕΣΥ, παρά τους μνημονιακούς περιορισμούς, αναφέροντας ότι «μετατρέψαμε τα νοσοκομεία από ελλειμματικά σε πλεονασματικά». «Αντιστρέψαμε – σε σύγκρουση τότε με την τρόικα – την επί πληρωμή είσοδο στα εξωτερικά ιατρεία και δώσαμε τη δυνατότητα να νοσηλεύονται όλοι ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι φορολογική ενημερότητα. Βρήκαμε τον κανόνα προσλήψεων – αποχωρήσεων στο 1 προς 5 και τον πήγαμε στο 1 προς 1», είπε. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας μίλησε για «συνειδητή επιλογή απαξίωσης του ΕΣΥ», λέγοντας ότι «ενώ έκλεισε η περίοδος των μνημονίων και ανοίχτηκαν σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές δυνατότητες, με ρυθμισμένο το χρέος και η εκάστοτε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα πλέον να αποφασίζει και να βάζει τις δικές της προτεραιότητες, ενώ και το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό, η κυβέρνηση δεν ενίσχυσε τα νοσοκομεία, τους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών». «Αρκέστηκε σε χειροκροτήματα και παράλληλα έκανε την επιλογή ενίσχυσης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και πρόσφατα έφερε ένα νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ», σχολίασε. Αναφερθείς εν συνέχεια στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημείωσε ότι «είναι αναγκαίο να αυξήσουμε τις δαπάνες για την Υγεία», καθώς, «δεν μπορεί να έχεις αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας όταν οι δαπάνες συρρικνώνονται». «Η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 7%. Γι’ αυτό, κάθε χρόνο για την επόμενη τετραετία πρέπει να αυξάνεται ο προϋπολογισμός για την Υγεία», τόνισε. Αναφέρθηκε ακόμη «στο τεράστιο πρόβλημα» με τις ελλείψεις γιατρών και συγκεκριμένων ειδικοτήτων. «Δεν θέλουν να έρθουν, ακούμε να μας λένε. Δεν θέλουν, γιατί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς», σχολίασε ο κ. Τσίπρας και τόνισε ότι «ο νεοδιόριστος γιατρός θα πρέπει να παίρνει μισθό 2.000 ευρώ και να βγει το μισθολόγιο του γιατρού από το ενιαίο μισθολόγιο, ενώ χρειάζονται και ειδικότερα κίνητρα για όσους βρίσκονται σε δομές της περιφέρειας». Κατά τις ίδιες πηγές, εργαζόμενος του νοσοκομείου ανέφερε ότι «υπάρχει μια αίσθηση απαξίωσης του ΕΣΥ και του νοσοκομείου μας», προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο καλύπτει το 20% των προσελεύσεων παιδιών συνολικά και παρόλα αυτά δεν δέχεται τους αντίστοιχους πόρους. Δεν προκηρύσσονται μόνιμες θέσεις προσωπικού, παρά μόνο επικουρικού προσωπικού. Δεν στήνεται ΕΣΥ μόνο με επικουρικούς». Είπε ότι «από τις 158 κλίνες έχουμε περίπου 50 ενεργές κλίνες. Άρα πάντα θα έχουμε το 30%». «Η κατάσταση είναι τραγική» είπε νοσηλεύτρια, σχολιάζοντας ότι «είναι για γέλια να μας χτυπούνε παλαμάκια, ενώ κανένας δεν σκέφτεται το προσωπικό που δουλεύει επί πολλές ημέρες πρωί με βράδυ, συνολικά 16 ώρες». «Είμαι μόνη μου με 40 παιδιά», ανέφερε περιγράφοντας την κατάσταση. Γιατρός σχολίασε ότι «προκηρύσσονται ελάχιστες θέσεις αναισθησιολόγων», ενώ για τα προβλήματα στις υποδομές ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο δεν υπάρχει στην ουσία χώρος ανάνηψης, αλλά «μια παλιά χειρουργική αίθουσα η οποία δεν έχει τα απαραίτητα όργανα». «Είναι τραγικά πράγματα αυτά», σχολίασε. Για το μισθολογικό ζήτημα ένας νοσηλευτής σχολίασε ότι «από το 2010 μας έχουν κλέψει ένα αυτοκίνητο και τώρα μας έδωσαν ένα λάστιχο», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση κατήργησε μόνο τη μία εισφορά αλληλεγγύης, την πιο φθηνή. Ο μισθός των νοσηλευτών παραμένει απαράδεκτα χαμηλός, γι’ αυτό πρέπει να αυξηθεί, όπως και οι αμοιβές στις εφημερίες». Πρόσθεσε δε πως «αυτή τη στιγμή υπάρχει κύμα παραιτήσεων στο ΕΣΥ από τις απαράδεκτες συνθήκες». Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η χώρα βιώνει μια παρατεταμένη κρίση δημόσιας υγείας εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ίσως στη χειρότερη στιγμή του από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά. Έχουμε πολλά χειρουργεία να αναβάλλονται, πολλές κλινικές να μην μπορούν να λειτουργήσουν, έχουμε εκατοντάδες ασθενείς σε λίστες αναμονής. Ιδίως στις παιδιατρικές δομές υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων. Η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική και οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οδηγήσει στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα από την απαξίωση του, μέσα από την ιδιωτικοποίηση του, μέσα από μία πολιτική που δίνει χώρο μονάχα στο κέρδος, στην κερδοσκοπία. Μια κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για την δημόσια υγεία είναι μια κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για την κοινωνική ασφάλεια. Ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας είναι μια απάντηση που αφορά τόσο στην ασφάλεια της κοινωνίας όσο όμως και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Θα αγωνιστούμε για αυτό, είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στις Ελληνίδες και του Έλληνες». Ειδήσεις σήμερα: Συναλλαγές e-banking: Αποζημίωση στα θύματα ηλεκτρονικής απάτης θα δίνουν οι τράπεζες Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Σύσσωμη η ισπανική βασιλική οικογένεια στην κηδεία Μπρους Γουίλις: «Πέταξε» την Ντέμι Μουρ έξω από τη διαθήκη του

