Τhe Newel Metaxourgeio: το κέντρο υποδέχεται νέο, φινετσάτο ξενοδοχείο

Η φινέτσα που χαρακτηρίζει την αστική φιλοξενία του εκφράζεται μέσα από τα 17 minimal δωμάτιά του και τις υπηρεσίες σπα, με στόχο ο κάθε επισκέπτης να αισθανθεί «σαν το σπίτι του», με όλες τις ανέσεις της σύγχρονης εποχής.

Να σημειώσουμε ότι κάθε κατάλυμα της THE NEWEL διαφέρει από τα υπόλοιπα του brand, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν από κοινού ένα ενιαίο σύνολο με διακριτή ταυτότητα στον χώρο της φιλοξενίας.

Πέρα από τη νέα είσοδο στο Μεταξουργείο, την τριάδα συμπληρώνει το The Newel Acropolis και το The Newel Psychiko. Το The Newel Acropolis, με θέα την Ακρόπολη, είναι μια must επιλογή για τους λάτρεις του ιστορικού κέντρου και προσφέρει την πιο “historical” φιλοξενία σε απόσταση αναπνοής από μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα, μέσα από 24 δωμάτια και σουίτες. Το The Newel Psychiko αποτελεί το «ησυχαστήριο» της περιοχής, με 21 κομψά και luxury δωμάτια και σουίτες το The Newel Psychiko έχει κάνει ήδη το ντεμπούτο του και προσφέρεται ειδικά για εκείνους που αναζητούν ένα ήσυχο καταφύγιο για την διαμονή τους είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους.