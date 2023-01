Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Τσίπρας κακοποίησαν το νόημα των λέξεων «πρόοδος» και «σταθερότητα» Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ζήτησε από τους πολίτες ένα ισχυρό ποσοστό στις εκλογές Σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης Χαλανδρίου μίλησε απόψε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. «Η ατάκα του κ. Μητσοτάκη για “σοσιαλ-Καμμένους” του επιστρέφεται με απόλυτο τρόπο, γιατί ο Καμμένος ήταν πολιτικό παιδί του πατέρα του και συνυπήρξαν επί δεκαετίες στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα» σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω χαρακτηρισμός απευθύνθηκε με αυθάδεια «στη Δημοκρατική Παράταξη που με τον αγώνα της κράτησε την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, όταν ο κ. Μητσοτάκης το έπαιζε αντιμνημονιακός μαζί με τον Καμμένο και τον ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα». Ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας κακοποίησαν το νόημα των λέξεων “πρόοδος” και “σταθερότητα. «Δεν είναι πρόοδος ούτε τα ψευδο – δημοψηφίσματα διχασμού του ελληνικού λαού ούτε τα ψέμματα που έγιναν αυταπάτες ούτε οι πολακικές συμπεριφορές ούτε το πελατειακό κράτος. Δεν είναι σταθερότητα οι υποκλοπές. Δεν είναι σταθερότητα μια κεντρική πολιτική επιλογή, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να χρησιμοποιείται ως μοχλός ανάπτυξης και σύγχρονων υποδομών, να γίνεται ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ και να αξιοποιείται με πελατειακούς όρους από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν κακοποιηθεί αυτές οι λέξεις από τον κ. Μητσοτάκη και τον κ.Τσίπρα. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε νέο περιεχόμενο» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάνοντας την αντίστιξη ότι «πρόοδος είναι να έχεις ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, που θα αγκαλιάσει όλους τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Πρόοδος είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, μια αξιόπιστη πρωτοβάθμια παιδεία. Είναι πρόοδος να ζει ο νέος με την σύνταξη του παππού αντί να έχουμε καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας;» διερωτήθηκε. Αναφερόμενος στις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Θέλω να πω στον κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί με μια ομάδα ολιγαρχών – που τον στηρίζουν – να βαφτίζουν μέσα από τα μίντια, που ελέγχουν, το κρέας – ψάρι, αλλά δεν μπορεί μέχρι προχθές να μας λένε ότι συμφέρον της Ελλάδας είναι η Τουρκία να μην πάρει τα F-16 και ξαφνικά να βγάζουν ‘’λαγούς’’ να μας πείσουν ότι είναι καλό η Τουρκία να παραλάβει αμερικανικά F-16. Ε όχι, πάει πολύ να παίζουν με επικοινωνιακούς όρους ακόμη και με αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα». «Θέλουμε μια Τουρκία με σταθερότητα, αλλά θέλουμε πάνω απ’ όλα σεβασμό του διεθνούς δικαίου» τόνισε επισημαίνοντας την υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα εθνικά θέματα. «Δεν το παίξαμε Πόντιος Πιλάτος αλλά αντιθέτως στηρίξαμε όλες τις μεγάλες συμφωνίες για να ενισχυθεί η αποτρεπτική μας δύναμη». Στις επόμενες εκλογές ζήτησε από τους δημοκρατικούς πολίτες ένα ισχυρό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. «Ο λαός μας αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά, που του πρόσφερε η διακυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου, αλλά και αυτά που βιώνει σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη. Γι’ αυτό πάρτε την υπόθεση αναγέννησης της Δημοκρατικής Παράταξης στα χέρια σας. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ – Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές O Σούνακ τα βρίσκει σκούρα με Σκωτσέζο δημοσιογράφο που τον σφυροκοπά με την ίδια ερώτηση Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022 Best of Network 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 16:50 15.01.2023, 16:00 15.01.2023, 20:03 15.01.2023, 20:10 15.01.2023, 15:30

