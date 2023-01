ΓΕΕΘΑ: Υποκινούμενη η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του στρατηγού Φλώρου «Η πρωτοφανής στην ελληνική πολιτική ιστορία επίθεση λάσπης επεκτείνεται» αναφέρει το ΓΕΕΘΑ «Η επιχειρούμενη υπονόμευση του ηθικού κύρους και της ακεραιότητας του αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία είναι προδήλως υποκινούμενη και εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα». Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρο, που τιτλοφορείται: «Η εξευτελιστική έκθεση της ΕΥΠ. Τον εμφανίζει να αγοράζει σπίτι με 600.000 ευρώ μαύρο χρήμα». «Επειδή, η πρωτοφανής στην ελληνική πολιτική ιστορία επίθεση λάσπης επεκτείνεται», προστίθεται στην ανακοίνωση, «σε τεχνηέντως κατασκευασμένα αφηγήματα περί δήθεν περιουσίας του ιδίου ή μελών της οικογένειας του, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: η οικονομική κατάσταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ περιγράφεται λεπτομερώς -όπως προβλέπεται- στα “Πόθεν Έσχες” πού έχουν κατατεθεί και στα “Ε9” και είναι στη διάθεση των αρμοδίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δηλώσεις των μελών της οικογένειας του». «Οι δήθεν ισχυρισμοί είναι απολύτως ψεύτικοι, συκοφαντικοί, αναπόδεικτοι και εκτός πάσης πραγματικότητας» συνεχίζει η ανακοίνωση. «Δεν πρόκειται δε επ’ ουδενί να αλλοιώσουν την σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτική ηγεσία και με το ΚΥΣΕΑ» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του και συνεχίζει να ασκεί απρόσκοπτα τα καθήκοντα, που η πατρίδα του έχει αναθέσει, πιστός στον όρκο του, στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους» καταλήγει η ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Δείτε ποιοι εστεμμένοι θα έρθουν στην κηδεία και πού θα καταλύσουν Δολοφονία στην Ιεράπετρα: Ισόβια στον 55χρονο που έσφαξε την εν διαστάσει σύζυγό του στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν Τροχαίο στη Συγγρού: Κατέληξε ο 60χρονος οδηγός BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 14:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

