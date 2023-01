Γιώργος Καραγιάννης: «Εθνικό καθήκον και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη της Θράκης» «Κάνουμε πράξη την Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία με έργα 3,3 δισ. ευρώ που θα συνδέσουν τα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με τη Μαύρη Θάλασσα» δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Σε σειρά έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων με ανάρτηση του στο Facebook ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Καραγιάννης με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη και την έναρξη κατασκευής της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης. “Η στήριξή της Θράκης αποτελεί εθνικό καθήκον και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης”, έγραψε ο κ. Καραγιάννης. “Από την Κομοτηνή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στείλαμε μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης μιλώντας για όλα όσα γίνονται στην περιοχή. Πυλώνας μας ο σιδηρόδρομος. Το γρήγορο, ασφαλές και φιλοπεριβαλλοντικό αυτό μέσο θα αλλάξει όλο τον χάρτη των μετακινήσεων, τον τρόπο που αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα και ολόκληρη η περιοχή. Κάνουμε, λοιπόν, πράξη την Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία με δύο έργα σχεδόν 3,3 δισ. ευρώ που θα συνδέσουν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τη Μαύρη Θάλασσα. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζουμε το τμήμα Στρυμώνας – Αλεξανδρούπολη, ενώ επιβατικές και εμπορικές μεταφορές μπαίνουν σε μία νέα εποχή με αυτά τα έργα που θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται από τα τέλη του έτους με αρχές του 2024. Μάλιστα, η ίδια η περίοδος της κατασκευής θα δημιουργήσει ένα οικονομικό μικροκλίμα με τις επενδύσεις που θα κατευθυνθούν στην περιοχή”, ανέφερε ο κ. Καραγιάννης. Ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές μεταξύ άλλων παρέθεσε την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, τον οδικό άξονα Δράμας – Αμφίπολης, το τμήμα Κρηνίδες – Σταυρός του κάθετου άξονα της Εγνατίας στις περιοχές Σέρρες – Δράμα – Καβάλα καθώς και τις μελέτες στα δύο τμήματα από τη Δράμα ως τις Κρηνίδες, μαζί με το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το τμήμα Δημάριο- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, την ανατολική παράκαμψη της Ξάνθης, το Φράγμα Δερείου όπως και την Περιμετρική Οδό Καβάλας στην ανάρτηση του ως έργα που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Η αστυνομικός στο Τενεσί που απολύθηκε αφού έκανε σεξ με 6 συναδέλφους έχει τη στήριξη του συζύγου της Η λίστα των Ελλήνων που προσκλήθηκαν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Ποιες τέσσερις περιοχές βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των σεισμολόγων BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 12:12 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

