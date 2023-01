Θεοδωρικάκος: Ό,τι και να δοκιμάσουν στον Έβρο τα σύνορά μας είναι αδιαπέραστα Η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο αποτελεί απόφαση εθνικής ευθύνης, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Στον Έβρο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 τόνισε: «Τα σύνορά μας στον Έβρο με την Τουρκία, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είναι αδιαπέραστα, είναι απροσπέλαστα» υπογραμμίζοντας ότι η κατασκευή του φράκτη στον Έβρο αποτελεί απόφαση εθνικής ευθύνης. Ο υπουργός χαρακτήρισε, επίσης, υψηλού εθνικού συμβολισμού την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος στον Έβρο. Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη: Θωρακισμένα τα σύνορά μας στον Έβρο- 400 μετανάστες επιχειρούν καθημερινά να περάσουν παράνομα στην χώρα μας Στον Έβρο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Τα σύνορά μας με την Τουρκία, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδιαπέραστα, είναι απροσπέλαστα. Αυτό το έζησαν όλοι όταν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 η Τουρκία επιχείρησε να εργαλειοποιήσει με τον πλέον βάναυσο και προκλητικό τρόπο τους παράνομους μετανάστες. Δυστυχισμένους ανθρώπους που βρίσκονταν στο έδαφός της. Πήρε την απάντηση που της έπρεπε. Καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία δίνει έναν πολύ σκληρό αγώνα για να αποτρέψει την είσοδο παρανόμων μεταναστών. Φτάνει να σας πω ότι μόνο τις δέκα τέσσερις πρώτες ημέρες αυτής της χρονιάς, του 2023, η Ελληνική Αστυνομία εκεί έχει συλλάβει 24 διακινητές. Κάθε μέρα αυτή την εποχή επιχειρούν να περάσουν 300-400, ακόμη και τώρα με κακές καιρικές συνθήκες. Άνοιξε ο δρόμος για την επέκταση του φράκτη Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι να κλείσει με τον φράχτη όλο το μήκος του ποταμού Έβρου. Πρακτικά άλλα 140 χιλιόμετρα. Υπάρχουν ήδη 37,5 χιλιόμετρα φράχτη και στο πρώτο στάδιο θα κατασκευαστούν 35 χιλιόμετρα στο κεντρικό τμήμα του ποταμού Έβρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτεται στο σύνολο του από τον κρατικό προϋπολογισμό από εθνικούς πόρους. Διεκδικούμε από την Ευρώπη οικονομική στήριξη για το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρωστάει ένα ευχαριστώ στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, στον ελληνικό λαό, στην Ελληνική Αστυνομία και στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τη φύλαξη των συνόρων. Γιατί αν εκεί υπάρξει χαλάρωση στη φύλαξη και περάσουν εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, τότε το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάποια διάθεση να χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος από αυτόν. Φυσικά υπάρχουν και ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης των συνόρων, τα οποία διαρκώς αναβαθμίζονται αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι ο φράχτης είναι το πλέον πρακτικό και αποτελεσματικό μέτρο». 400 νέοι συνοριοφύλακες Στη φύλαξη των συνόρων θα προστεθούν 400 συνοριοφύλακες, 250 από τους οποίους θα ξεκινήσουν να εργάζονται στην περιοχή μέσα στο μήνα Φεβρουάριο. Για τους υπόλοιπους 150 η προκήρυξη θα γίνει σε πάρα πολύ γρήγορα χρονικό διάστημα και αφορούν περισσότερο τον ορεινό όγκο της Ροδόπης και θα κατανεμηθούν κυρίως στη Ροδόπη και δευτερευόντως στην Καβάλα σε δύο περιοχές που δεν έχουν καλυφθεί έως τώρα με τις μέχρι τώρα προσλήψεις. Υψηλού συμβολισμού η υποψηφιότητα Μητσοτάκη στον Έβρο Υψηλού εθνικού συμβολισμού η απόφαση του Πρωθυπουργού να είναι υποψήφιος στον Έβρο. Είναι εξαιρετικά σημαντική και συμβολική και απεικονίζει την αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε τα σύνορα μας σε κάθε περίπτωση. «Πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιστορία μας» Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Απόλυτη διασφάλιση της τάξης, της ηρεμίας, της γαλήνης, για αυτονόητους λόγους αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, καθώς αυτό οφείλει να κάνει κανείς για κάθε άνθρωπο όταν φεύγει από τη ζωή. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ο σεβασμός στην τελετή, τη νεκρώσιμη ακολουθία, πόσο μάλλον που ο εκλιπών τέως Βασιλιάς έχει υπάρξει αρχηγός του ελληνικού Κράτους, συνταγματικά αρχηγός του ελληνικού κράτους, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ολυμπιονίκης. Γνωρίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν κινδυνεύει να χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση ως φιλοβασιλικός, γιατί κοιτάξτε πρέπει σε αυτή τη χώρα να συμφιλιωθούμε με την ιστορία μας, όλοι. Πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιστορία μας. Η Ελλάδα είναι μία δημοκρατική χώρα, από το 74 και μετά απολαμβάνει ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σταθερό και ισχυρό, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωράμε μπροστά. Όμως, το γεγονός ότι κατά οριστικό τρόπο έχει κριθεί το δημοψήφισμα δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε την ιστορία και τους θεσμικούς ρόλους των ανθρώπων και να τιμάμε αυτούς τους ρόλους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε αποφασίσει οριστικά ότι το πολίτευμα μας είναι Δημοκρατία και όχι Βασιλεία. Τα μέτρα ασφαλείας Η Ελληνική Αστυνομία έχει πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Επικεφαλής των μέτρων είναι ο Υπαρχηγός της αστυνομίας, προκειμένου όλα να γίνουν όπως πρέπει την αυριανή ημέρα. Θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την πλευρά της Αστυνομίας μέσα στη σημερινή ημέρα για να γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας ποια είναι ακριβώς τα μέτρα ασφαλείας και να ρυθμίσει ο καθένας τη ζωή του την αυριανή ημέρα και τις υποχρεώσεις του. Πάνω από χίλιοι αστυνομικοί και είναι όλα τα μέτρα που παίρνονται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Τηρήθηκε η δέσμευση για τις εκλογές Για την κοινωνία ένα πράγμα νομίζω έχει ουσία. Ότι τηρήθηκε η δέσμευση, αυτό που κανένας δεν πίστευε όταν ξεκινούσε την πορεία της αυτή η Κυβέρνηση, αν θέλετε στο μεσοδιάστημα που δοκιμάστηκε η χώρα από πολύ μεγάλες κρίσεις, οι οποίες ήταν εισαγόμενες απ’ το εξωτερικό, πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει στο τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος πάμε στο τέλος ουσιαστικά γιατί τώρα είτε οι εκλογές γίνουν Απρίλιο, είτε γίνουν Μάιο έχουμε φτάσει στο τέλος της θητείας. Ιούνιος είναι ένας δύσκολος μήνας, έτσι κι αλλιώς γιατί είναι οι εξετάσεις των παιδιών και παραδοσιακά στη χώρα αυτό αποφεύγεται. Άρα, έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά την τετραετία της η Κυβέρνηση και ο Ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει με ποιον θα προχωρήσει την επόμενη τετραετία. Και όταν ο λαός αποφασίζει οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις. Κατά τη γνώμη μου προϋπόθεση για τη σταθερότητα της χώρας είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για πειράματα, άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί μια παράταξη ενότητας και προοπτικής για όλους τους Έλληνες, αποτελεί την παράταξη του μέτρου και της λογικής και συσπειρώνει ανθρώπους και δυνάμεις. Οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να ψηφίζουν απ’ τον τόπο στον οποίο βρίσκονται Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να ψηφίζουν απ’ τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Προβλέπει όμως, ότι ο εφαρμοστικός νόμος για το πώς θα γίνει αυτό, απαιτεί 200 ψήφους. Μισό αιώνα δεν είχαν βρεθεί 200 ψήφοι. Άρα για να μην ξανασυμβεί το ίδιο έπρεπε να περιγράψουμε ένα συμβιβασμό με τα κόμματα της Αντιπολίτευσης τον οποίο και κάναμε προκειμένου για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού με κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει όμως, μια κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπόθεση, παρά να κάνουν μόνο μια ψηφιακή αίτηση. Είναι όλα τα νέα παιδιά μέχρι 30 ετών που σπουδάζουν οπουδήποτε στη γη ή εργάζονται οπουδήποτε στη γη. Πρέπει απλά να κάνουν μία ψηφιακή αίτηση. Αυτός ο τόπος χρειάζεται τη νέα γενιά. Τα ελληνόπουλα που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης οριστικά εγκαταλείψουν την πατρίδα είναι ένα κακό μήνυμα για το μέλλον μας και ένας τρόπος να ακατάληπτο το δεσμό με την πατρίδα είναι να ενημερωθούν ότι η πατρίδα τους δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουν χωρίς δυσκολία, χωρίς προϋποθέσεις στον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Να μην έχετε καμία αμφιβολία πάντως ότι έχουν παρθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. 600 Ειδικοί Φρουροί- αστυνομικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο Λεκανοπέδιο Από τις 20 Ιανουαρίου στο σύνολο των αστυνομικών τμημάτων του λεκανοπεδίου θα προστεθούν 600 Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας. Πυκνώνουμε πάρα πολύ την αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, τις δυτικές συνοικίες και γενικά περιοχές όπου υπάρχουν παραβατικές ζώνες. Ενισχύουμε την αστυνόμευση σε ολόκληρη την Αττική και στις περιοχές του νότιου τομέα, ιδίως σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες. Η κατανομή γίνεται με κριτήριο που υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, που υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται πολύ περισσότερο ασφαλείς.

