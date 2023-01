Κηδεία τέως βασιλιά: Ο Αντώνης Σαμαράς θα παραστεί στη Μητρόπολη Το πρωί της Δευτέρας ο πρώην πρωθυπουργός με τη γυναίκα του Γεωργία αναμένεται να μεταβούν στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα βρίσκεται η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Την απόφαση να μεταβεί στη Μητρόπολη Αθηνών το πρωί της Δευτέρας για το προσκύνημα στη σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, ο κ. Σαμαράς συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Γεωργία αναμένεται να βρεθεί στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών λίγο μετά τις 10 αύριο το πρωί. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Αντώνης με τη Γεωργία Σαμαρά θα παραμείνουν στη Μητρόπολη Αθηνών και για τη νεκρώσιμο ακολουθία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει ώρα 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας. Σαμαράς για τέως βασιλιά: Οι δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους «Ο τέως βασιλεύς της Ελλάδος Κωνσταντίνος έφυγε από τη ζωή. Είναι ιερή – και μακροχρόνια παράδοση των Ελλήνων – μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου να στέκονται με σεβασμό. Κι αυτό πέρα από Ελληνική είναι και παγκόσμια παράδοση Πολιτισμού. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ένα άνθρωπο που υπήρξε ο συνταγματικός Ανώτατος άρχων της χώρας και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ υπήρξε και Ολυμπιονίκης που τίμησε τα ελληνικά χρώματα διεθνώς» επισήμανε σε δήλωσή του την Πέμπτη ο Αντώνης Σαμαράς. Και συνέχιζε στη δήλωσή του για τον τέως βασιλιά: «Οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέλος στο θεσμό της Βασιλείας – ήδη από το 1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε από τότε. Η Ιστορία θα τον κρίνει κι αυτή… Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι – ούτε μπορεί να είναι – πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα “πολιτικό κεφάλαιο” – αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 χρόνια. Ούτε μπορεί ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα. Ο θάνατος ενός πρώην Ανώτατου Άρχοντα όμως – πέρα από την ανθρώπινη πλευρά – έχει συμβολική σημασία. Δείχνει το πώς οι Έλληνες στέκονται απέναντι στην Ιστορία τους». Ειδήσεις σήμερα Νεπάλ: Τουλάχιστον 67 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους με 72 επιβάτες Κηδεία τέως βασιλιά: Ξεκίνησαν οι υψηλές αφίξεις – 14 ιδιωτικές πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» Κηδεία τέως βασιλιά: Η Μενδώνη στις εργασίες στους βασιλικούς τάφους στο Τατόι BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 14:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

