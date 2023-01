Κηδεία τέως Βασιλιά: Πυκνώνουν οι «γαλάζιες» παρουσίες – Ο Σαμαράς και οι υπουργοί

Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο από την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και τα τηλέφωνα έχουν «ανάψει» στο γαλάζιο οικοσύστημα, ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με το ποιοι υπουργοί και βουλευτές αναμένεται να δώσουν το παρών, το μεσημέρι της Κυριακής, στη Μητρόπολη. Το νέο στοιχείο που έχει προστεθεί στην εξίσωση της Δευτέρας είναι η προοπτική παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Στελέχη της ΝΔ που είναι σε επικοινωνία μαζί του επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του να βρεθεί στην εξόδιο ακολουθία. Επισήμως, πάντως, το περιβάλλον του κ. Σαμαρά ούτε επιβεβαιώνει, ούτε όμως και διαψεύδει τα σενάρια περί παρουσίας του. Ο κ. Σαμαράς, πάντως, προ ημερών είχε δώσει τον τόνο, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την κυβερνητική απόφαση να μην αποδοθούν τιμές στον τέως Βασιλέα, υπογραμμίζοντας ότι «οι Δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να «σβήνουν φωτογραφίες και σελίδες ολόκληρες». Κάτι, όμως, η παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Πικραμμένου, κάτι η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υπουργοί της ΝΔ πλέον είναι διατεθειμένοι να ξανασκέφτούν την παρουσία τους στη Μητρόπολη τη Δευτέρα. Πιο αποφασισμένος όλων εμφανίζεται ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος σχεδόν προεξοφλείται ότι θα δώσει το παρών. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι, αν δεν ήταν στο Κουβέιτ, θα πήγαινε στην κηδεία, ενώ εκεί θα είναι η σύζυγος του Ευγενία Μανωλίδου. Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σταθμίζει το να βρεθεί στη Μητρόπολη, ενώ τις ίδιες σκέψεις κάνει και η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με την Τατιάνα Μπλάτνικ και τον Νικόλαο. Πάντως, παρών δεν θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Από βουλευτές, ως αυτή την ώρα, το παρών θα δώσει η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είναι και βαφτισιμιά του τέως Βασιλιά, οι βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και ο Περικλής Μαντάς της ΝΔ, αλλά και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Και οι τρεις προαναφερθέντες είναι βουλευτές του περιβάλλοντος του κ. Σαμαρά. Στο παρασκήνιο ακούστηκαν τις προηγούμενες ώρες και άλλα ονόματα, όπως του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Κέλλα ή της βουλευτού Ηλείας Διονυσίας Αυγερινοπούλου, οι οποίο, όμως, δεν πρόκειται να είναι στην Αθήνα εκείνη την ημέρα. Στη Λακωνία και συγκεκριμένα στην Αρεόπολη θα βρίσκονται και οι βουλευτές του νομού Θανάσης Δαβάκης και Νεοκλής Κρητικός, λόγω της επίσκεψης του Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου στην περιοχή. Μένει να φανεί, επίσης, ποιοι πρώην βουλευτές της ΝΔ θα δώσουν το παρών στη Μητρόπολη. Έχει ακουστεί το όνομα του πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενώ φαίνεται ότι δεν θα είναι παρών ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, του οποίου ο πατέρας διατηρούσε στενή σχέση με το παλάτι. Εκ του θεσμικού του ρόλου ως περιφερειάρχης Αθηνών, στη Μητρόπολη αναμένεται να βρεθεί ο Γιώργος Πατούλης. Ειδήσεις σήμερα: Τροχαίο με τρεις τραυματίες στις Αχαρνές – Τους απεγκλώβισε η πυροσβεστική Ερευνούν τις διαδρομές χρήματος της «συμμορίας Κιάνου Ριβς» στην Κρήτη – Στοιχεία και για άλλα πρόσωπα «Είχα υλικό για δύο βιβλία», λέει ο Χάρι – «Υπάρχουν πράγματα με τον Γουίλιαμ και τον πατέρα μου που δεν πρέπει να μαθευτούν»

