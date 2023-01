Κουμουτσάκος: «Γιατί θα παραστώ αύριο στην κηδεία του τέως βασιλιά»

Του λόγους για τους οποίους προτίθεται να παραστεί αύριο στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου εξηγεί σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος. Ο κ. Κουμουτσάκος τονίζει ότι «για την Ελλάδα, ο θεσμός της βασιλείας από το δημοψήφισμα του 1974 ανήκει στην Ιστορία και κρίνεται από την Ιστορία», υπερασπίζεται τη «δύσκολη απόφαση που με σωφροσύνη πήρε η Κυβέρνηση» και εξαπολύει βολές κατά της Αριστεράς που, όπως αναφέρει, «ανακάλυψε πάλι αφορμές για να επιτεθεί με σφοδρότητα στην παράταξή μας και στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που αποτελεί σοβαρή και ουσιαστική συμβολή στη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί». «Δεν είμαι θιασώτης της μοναρχίας που είναι άλλωστε ένα ερμητικά κλειστό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Σε ανθρώπινο όμως επίπεδο, η τιμή προς τους νεκρούς είναι για εμάς τους Έλληνες αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού, των αξιών και παραδόσεών μας. Από αυτή την αμιγώς ανθρώπινη πλευρά προτίθεμαι να παραστώ αύριο στη Μητρόπολη» προσθέτει. Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Κουμουτσάκου: «Η Ελληνική Δημοκρατία, η 3η Ελληνική Δημοκρατία είναι στέρεη, ισχυρή και ακλόνητη. Δεν απειλείται ούτε από την εξόδιο ακολουθία του τέως Βασιλιά όπως γίνεται ούτε θα απειλείτο εάν γινόταν με τιμές Αρχηγού Κράτους. Αυτό που βάζει σε διακινδύνευση τη Δημοκρατία είναι ο διχασμός του Έθνους. Και είμαι βέβαιος ότι το τελευταίο που θα ήθελε ο εκλιπών τέως Βασιλεύς θα ήταν να γίνει ο θάνατός του πεδίο διχαστικής αντιπαράθεσης του Έθνους. Και ακριβώς αυτό το αγαθό της ενότητας θέλει να προασπίσει και η δύσκολη απόφαση που με σωφροσύνη πήρε η Κυβέρνηση. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η Αριστερά δεν αναγνώρισε τη μετριοπαθή στάση της Κεντροδεξιάς. Ανακάλυψε πάλι αφορμές για να επιτεθεί με σφοδρότητα στην παράταξή μας και στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που αποτελεί σοβαρή και ουσιαστική συμβολή στη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί. Ας αναλογιστούμε και μόνο την εικόνα διχασμού που θα πήγαινε παντού στον κόσμο, δείχνοντας ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού να αποτίει φόρο τιμής και ένα άλλο να διαδηλώνει και να κατηγορεί χωρίς μέτρο τους «άλλους»… Όπως κάθε ιστορικό πρόσωπο, έτσι και ο θανών τέως Βασιλεύς είχε καλές και κακές πλευρές. Θετικές και αρνητικές πολιτικές συμπεριφορές. Δεν είμαι θιασώτης της μοναρχίας που είναι άλλωστε ένα ερμητικά κλειστό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Σε ανθρώπινο όμως επίπεδο, η τιμή προς τους νεκρούς είναι για εμάς τους Έλληνες αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού, των αξιών και παραδόσεών μας. Από αυτή την αμιγώς ανθρώπινη πλευρά προτίθεμαι να παραστώ αύριο στη Μητρόπολη. Και θα παραστώ επιπλέον ως μια μικρή προσωπική απάντηση στην μικροψυχία της Αριστεράς που ποτέ δεν αναγνωρίζει τις δύσκολες αποφάσεις για τη διασφάλιση της εθνικής ενότητας που με θάρρος παίρνει σταθερά η ελληνική κεντροδεξιά.» Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ – Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές O Σούνακ τα βρίσκει σκούρα με Σκωτσέζο δημοσιογράφο που τον σφυροκοπά με την ίδια ερώτηση Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022

