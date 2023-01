Μητσοτάκης: Ανασκόπηση της εβδομάδας με «μερικές πολύ θετικές οικονομικές εξελίξεις»

Στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τη μείωση του ποσοστού ανεργίας τον περασμένο Νοέμβριο, την εκταμίευση της δεύτερης δόσης από το ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την προσθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον κυβερνητικό «απολογισμό της εβδομάδας» που πέρασε. Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για «μερικές πολύ θετικές οικονομικές εξελίξεις» και απαριθμεί τις βασικότερες: Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Καλημέρα σας! Επιστροφή στην καινούργια (αλλά πια αγαπημένη μου) συνήθεια της ανασκόπησης του έργου εβδομάδας. Θέλω να ξέρετε πως για μένα αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι σαν μία μικρή παύση από τον θόρυβο της πολιτικής, μία ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο να αναδείξουμε και να εξηγήσουμε πράγματα που μας πηγαίνουν μπροστά, που κάνουν διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Για άλλη μία βδομάδα λοιπόν, δεν είναι λίγα αυτά για τα οποία έχω να γράψω, και μάλλον θα πρέπει να αφήσω έξω αρκετά για να μην σας χάσω από αναγνώστες! Θα αρχίσω με μερικές πολύ θετικές οικονομικές εξελίξεις. Αυτή την εβδομάδα εγκρίθηκε από την Κομισιόν η εκταμίευση της δεύτερης δόσης από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,56 δισ. ευρώ. Χάρη στο άρτιο εθνικό σχέδιο που υποβάλαμε την άνοιξη του 2021 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο πόρων στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ της, ενώ χάρη στην ταχεία υλοποίησή του είμαστε μια από τις 4 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εκταμιεύσει τα περισσότερα χρήματα έως σήμερα στην ΕΕ. Τα χρήματα αυτά στηρίζουν την οικονομία μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διεθνώς και ταυτόχρονα αλλάζουν την Ελλάδα για όλους. Είναι λάθος να λέγεται από την αντιπολίτευση ότι το ταμείο ανάκαμψης αφορά τους λίγους. Με τους πόρους τους για παράδειγμα ανακαινίζουμε 80 νοσοκομεία και πάνω από 150 κέντρα υγείας ή καλύπτουμε το κόστος των προληπτικών μαστογραφιών. Εξοπλίζουμε με ψηφιακό εξοπλισμό τα σχολεία μας, κάνουμε αναδασώσεις ή προληπτικούς καθαρισμούς δασών για την πυροπροστασία τους, στηρίζουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, επιδοτούμε τα νοικοκυριά να επενδύσουν σε συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης και πολλά άλλα που δεν χωρούν εδώ να σας τα αναφέρω. Έως σήμερα πάντως έχουν ενταχθεί 440 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 13,7 δισ. ευρώ που κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων μας. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού συνεχίζεται, και μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε πως τον Δεκέμβριο έπεσε στο 7,2% από το 8,5% του Νοεμβρίου – συγκριτικά απλά να σας πω πως στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο μετρήθηκε στο 9,2%. Φυσικά, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα – στο 15,5% σε σχέση με τις περσινές τιμές. Αυτό δείχνει και την αξία που έχει το «Καλάθι του Νοικοκυριού», στο οποίο οι κατηγορίες προϊόντων του έχουν σημειώσει πτώση 16%, «σβήνοντας» έτσι τις αυξήσεις για όσους το χρησιμοποιούν. Είχαμε θετικές εξελίξεις και στο μέτωπο της ανεργίας, αφού ανακοινώθηκε πως τον Νοέμβριο του 2022 υποχώρησε στο 11,4%, από 13,1% που ήταν τον Νοέμβριο του 2021. Εργαζόμαστε για να μειωθεί κι άλλο το ποσοστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αδικία από την έλλειψη ευκαιριών για ποιοτική εργασία και επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο ειδικά για τους νέους αλλά και τις γυναίκες. Η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ στην απασχόληση γυναικών. Η ανεργία των νέων έχει μειωθεί κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες στην κατηγορία 20-29 ετών και 5,1 ποσοστιαίες μονάδες στην κατηγορία 15-29 ετών – ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, αφού η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, όμως γίνεται σημαντική πρόοδος. Μία ακόμη καλή είδηση για τους νέους μας είναι πως τα δύο πρώτα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής «Σπίτι Μου» πέρασαν ήδη στο στάδιο υλοποίησης. Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και σταδιακά η έγκριση από τις τράπεζες για να χορηγηθούν τα πρώτα χαμηλότοκα ή και άτοκα δάνεια για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας. Το δεύτερο πρόγραμμα, ονομάζεται «Κάλυψη», και μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει για συμμετοχή 400 ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εκτίμηση που έχουμε είναι πως οι πρώτες κατοικίες θα αρχίσουν να παραδίδονται στους δικαιούχους στα τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου. Ο στόχος του Προγράμματος «Κάλυψη» είναι να αξιοποιηθούν σε πρώτη φάση τουλάχιστον 1.000 ακίνητα, όπου θα στεγαστούν 2,500 ωφελούμενοι 25-39 ετών, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Δύο πολύ σημαντικές νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστέθηκαν αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη είναι η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ, η οποία είναι διαθέσιμη στο gov wallet για τους πολίτες που αναζητούν εργασία και είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μπορούν να την αποθηκεύσουν έτσι στο κινητό τους για εύκολη και άμεση πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται. Μόνο την πρώτη μέρα έγιναν περισσότερες από 10.000 λήψεις της εφαρμογής. Η δεύτερη είναι η ίδρυση ατομικής επιχείρησης από το gov – ψηφιακά και γρήγορα. Μία διαδικασία που χρειαζόταν 5 επισκέψεις πλέον γίνεται μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Πρόκειται για μεγάλη καινοτομία. Η δουλειά κάποιου που θέλει να επιχειρήσει είναι να επιχειρήσει, όχι να φθείρεται συνέχεια στο να αντιμετωπίζει τα συχνά ανούσια εμπόδια που του βάζει η γραφειοκρατία. Θέλουμε να αλλάξουμε την σχέση κράτους πολίτη (άλλο ένα κλισέ που θυμάμαι μια ζωή να ακούω αλλά να μην βλέπω- μέχρι τώρα!) και το gov είναι πιστεύω η πιο μεγάλη απόδειξη του ότι και μπορούμε και γίνεται. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει σταματήσει τα σχέδιά μας να «πρασινίσουμε» την οικονομία μας – ειδικά σε σχέση με τις μεταφορές. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, μπήκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης «Πράσινα Ταξί», όπου μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες ταξί αίτηση για επιδότηση 40%, με το μέγιστο ποσό να φτάνει στις 22.500 ευρώ για να προχωρήσουν σε αγορά ή leasing ηλεκτρικού ταξί αλλά και να αγοράσουν εγκατάσταση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. Στόχος μας είναι να αντικατασταθούν 2.000 παλιά και ρυπογόνα οχήματα με ηλεκτρικά. Ένα από τα εμβληματικά έργα που σχεδιάζουμε είναι και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Έχει βέβαια πολύ δρόμο μπροστά του μέχρι την υλοποίηση, όμως απέκτησε πλέον μορφή. Αυτή την εβδομάδα επιλέχτηκε ομόφωνα από τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Αξιολόγησης η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου του David Chipperfield Architects και του Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε. Είναι μία πρόταση που δημιουργεί ένα μοναδικό τοπόσημο στην πόλη, αναβαθμίζοντας την περιοχή και φυσικά προβάλλοντας την εμβέλεια αυτού του τόσο σημαντικού μουσείου. Μέσα στον Φεβρουάριο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την πρόταση στο κοινό και νομίζω θα εντυπωσιαστείτε όπως εντυπωσιάστηκα και εγώ, όμως έως τότε αξίζει να κάνετε μία γρήγορη αναζήτηση για να δείτε πώς θα είναι το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο μέλλον. Είχα αναγγείλει τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ πως θα διορθώσουμε μία πολυετή αδικία, και θα χορηγήσουμε το επίδομα Στόλου στα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού που υπηρετούν κάθε χρόνο περισσότερες από 180 ημέρες στη θάλασσα. Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώσαμε λοιπόν πως τα κονδύλια έχουν διασφαλιστεί και, ανάλογα με τον βαθμό τους, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί θα λάβουν από 100-120 ευρώ έως 400-450 ευρώ το μήνα. Την Παρασκευή παρουσιάσαμε το Ολιστικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα σχέδιο που ακολουθεί αυτά που έχουμε ήδη παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Τρίπολη. Είναι ένα σχέδιο 360 έργων συνολικού προϋπολογισμού 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Πολιτεία το όφειλε σε αυτές τις δύο περιοχές, οι οποίες είχαν δυστυχώς μείνει καθηλωμένες. Σήμερα όμως ήδη μετασχηματίζονται σε κόμβους ενέργειας. Και στόχος μες είναι να αναβαθμιστούν σημαντικά, ώστε η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης να γίνει υπερεθνικός κόμβος όχι μόνο ενέργειας αλλά και μεταφορών και εμπορίου, με ισχυρή πρωτογενή παραγωγή και νέες δομές Υγείας και Εκπαίδευσης για τους κατοίκους της. Είναι πολλά τα έργα που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε και φοβάμαι πως αν αρχίσω να τα αναλύω θα διπλασιάσω το μέγεθος της ανάρτησης! Όμως, ειδικά για όσους ζείτε στην περιοχή, ίσως αξίζει να ρίξετε έστω μία γρήγορη ματιά στο συνολικό σχέδιο που ανακοινώσαμε – θα το βρείτε εδώ: bit.ly/3WbywHP Για εμάς, είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να φέρουμε δυναμική ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Πιστεύω πως έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να την εκσυγχρονίσουμε και να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες που όλοι ξέρουμε πως έχει, και που πάντα μας στεναχωρούσε να τις βλέπουμε ανεκμετάλλευτες. Θέλω να ελπίζω πως και αυτή την εβδομάδα βάλαμε ένα ακόμη μικρό λιθαράκι, κάναμε ένα ακόμη μικρό βήμα προς την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε. Κλείνω εδώ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για τον χρόνο που αφιερώσατε να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα!» Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ – Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές O Σούνακ τα βρίσκει σκούρα με Σκωτσέζο δημοσιογράφο που τον σφυροκοπά με την ίδια ερώτηση Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022

