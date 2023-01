Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα του 2023 είναι ισχυρότερη από ποτέ»

«Η Ελλάδα του 2023 είναι ισχυρότερη από ποτέ. Γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Προστατεύει τα σύνορα και την εθνική της αξιοπρέπεια, ενδυναμώνει τις συμμαχίες της και αξιοποιεί τις φυσικές, ενεργειακές πηγές της. Με τον συλλογικό της πλούτο να επιστρέφει στην κοινωνία της». Τα παραπάνω αναφέρονται μεταξύ άλλων σε γραπτό μήνυμα του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, που διαβάστηκε κατά την διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε σήμερα στην Πάτρα η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Αχαΐας της ΝΔ, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, με ομιλητή τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Αναφερόμενος στην νέα χρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνει στο γραπτό μήνυμα του ότι «υποδεχόμαστε το 2023 υπερήφανοι για όσα πετύχαμε και αισιόδοξοι για όσα μας περιμένουν» και προσθέτει σχετικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές: «Σε λίγο θα κλείσει η πρώτη κυβερνητική μας τετραετία. Με την ψήφο του λαού μας, όμως, ταυτόχρονα μπορεί να ανοίξει και η δεύτερη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι μας. Και έτσι θα γίνει». Επίσης, υπογραμμίζει ότι «χτίζουμε μια πατρίδα που βαδίζει μπροστά και κοιτάζει μπροστά, κι αυτήν την τροχιά προόδου έχουμε χρέος να εδραιώσουμε στις επόμενες εκλογές, με μία δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή». Απευθυνόμενος στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, τους ζητά να μεταφέρουν «το μήνυμα της παράταξης σε κάθε πολίτη, παντού στον τόπο, με ανοιχτή σκέψη, ενωτική διάθεση, αλλά και πειστικά επιχειρήματα», προσθέτοντας: «Γιατί η χώρα δεν μπορεί να ξαναζήσει τον εφιάλτη του παρελθόντος ή να γίνει αιχμάλωτη της ακυβερνησίας. Θέλει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Εμπρός, λοιπόν, να κάνουμε το 2023 αφετηρία μιας νέας αισιόδοξης πορείας. Με πυξίδα μας, τον πατριωτισμό της ευθύνης και την ευημερία της κοινωνίας. Με το εθνικό τιμόνι, στα χέρια εκείνων που ξέρουν να αντιμετωπίζουν τις τρικυμίες». Ακολουθεί το πλήρες μήνυμα του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Νεοδημοκράτισσες, Νεοδημοκράτες, Υποδεχόμαστε το 2023 υπερήφανοι για όσα πετύχαμε και αισιόδοξοι για όσα μας περιμένουν. Σε λίγο θα κλείσει η πρώτη κυβερνητική μας τετραετία. Με την ψήφο του λαού μας, όμως, ταυτόχρονα μπορεί να ανοίξει και η δεύτερη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι μας. Και έτσι θα γίνει! Απ’ το καλοκαίρι του 2019 ξεπεράσαμε πολλές και αλλεπάλληλες κρίσεις: πρώτα τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο. Αμέσως, μετά, την πανδημία του κορωνοϊού. Ύστερα, την ενεργειακή έκρηξη από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια ακρίβεια. Και, διαρκώς, την επιθετικότητα της Τουρκίας. Απέναντι σε αυτά, πολίτες και Πολιτεία παλέψαμε και νικήσαμε μαζί. Η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες χάρη στη γενναία στήριξη του κράτους. Ενώ, στο ίδιο διάστημα, η κυβέρνηση έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της. Πράγματι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πληρώνουν, σήμερα, λιγότερους φόρους, ΕΝΦΙΑ και εισφορές. Η εθνική άμυνα θωρακίζεται με σύγχρονα μαχητικά και φρεγάτες. Οι εξαγωγές μας σημειώνουν ρεκόρ. Και οι επενδύσεις έφεραν, ήδη, 250.000 νέες δουλειές. Η χώρα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης. Και η Ευρωπαϊκή Εποπτεία αποτελεί, πια, παρελθόν. Συνεπώς, το σύνθημά μας «το είπαμε, το κάναμε» ισχύει απόλυτα. Όπως ισχύουν και τα πολλά που «λέμε και κάνουμε», τώρα. Έτσι, σε λίγο 2.500.000 συνταξιούχοι, γιατροί και στρατιωτικοί θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Όλοι θα ωφεληθούν με την καθολική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικά όμως οι νέοι εργαζόμενοι, και από την τρίτη κατά σειρά αύξηση του βασικού μισθού. Παράλληλα, η Πολιτεία υψώνει και αναχώματα στις ανατιμήσεις της συγκυρίας. Με επιδοτήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα. Με χαμηλό ΦΠΑ στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Με το καλάθι του νοικοκυριού. Και καλύπτοντας το 10% των βασικών εξόδων κάθε οικογένειας, από τον Φεβρουάριο και μέχρι το καλοκαίρι. Η Ελλάδα του 2023, λοιπόν, είναι ισχυρότερη από ποτέ. Γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Προστατεύει τα σύνορα και την εθνική της αξιοπρέπεια, ενδυναμώνει τις συμμαχίες της και αξιοποιεί τις φυσικές, ενεργειακές πηγές της. Με τον συλλογικό της πλούτο να επιστρέφει στην κοινωνία της. Μια κοινωνία που, τώρα, επικοινωνεί με το κράτος ψηφιακά. Δίχως γραφειοκρατία, ουρές και ταλαιπωρία. Που βιώνει μια καλύτερη καθημερινότητα. Σπουδάζοντας σε σχολεία και πανεπιστήμια που προσφέρουν επαγγελματικό μέλλον στη νέα γενιά. Και έχοντας, πλέον, πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Όλα αυτά δεν έγιναν ούτε χωρίς εμπόδια ούτε χωρίς λάθη. Τα πρώτα τα ξεπερνάμε. Ενώ από τα δεύτερα διδασκόμαστε. Χτίζουμε έτσι μια πατρίδα που βαδίζει μπροστά και κοιτάζει μπροστά. Κι αυτήν την τροχιά προόδου έχουμε χρέος να εδραιώσουμε στις επόμενες εκλογές. Με μία δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή. Έγιναν πολλά. Αλλά μας περιμένουν πολύ περισσότερα. Οι ακόμη καλύτεροι μισθοί. Η προσιτή στέγη ιδίως για τη νέα γενιά. Και η αξιοπρεπής δημόσια υγεία για όλους. Με σύγχρονα νοσοκομεία και σωστή πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτά είναι τα νέα μας στοιχήματα για την επόμενη τετραετία. Και θα τα κερδίσουμε! Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, απευθύνομαι ειδικά σε σας, τη ψυχή της παράταξης: Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σάς ευχαριστώ για την προσφορά σας όλον αυτόν τον καιρό. Για να σας καλέσω δίπλα μου, στον όμορφο αγώνα για τη νέα μας νίκη. Για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία. Σας ζητώ να μεταφέρετε το μήνυμα της παράταξης σε κάθε πολίτη, παντού στον τόπο. Με ανοιχτή σκέψη, ενωτική διάθεση, αλλά και πειστικά επιχειρήματα. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να ξαναζήσει τον εφιάλτη του παρελθόντος ή να γίνει αιχμάλωτη της ακυβερνησίας. Θέλει σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια! Εμπρός, λοιπόν, να κάνουμε το 2023 αφετηρία μιας νέας αισιόδοξης πορείας. Με πυξίδα μας, τον πατριωτισμό της ευθύνης και την ευημερία της κοινωνίας. Με το εθνικό τιμόνι, στα χέρια εκείνων που ξέρουν να αντιμετωπίζουν τις τρικυμίες. Και τις γαλάζιες καρδιές και σημαίες μας ψηλά! Υγεία και καλή δύναμη σε όλους!» Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ – Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές O Σούνακ τα βρίσκει σκούρα με Σκωτσέζο δημοσιογράφο που τον σφυροκοπά με την ίδια ερώτηση Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )