Μπρατάκος: Θα μειώσουμε τον φόρο στα εισοδήματα των πολιτών «Δεν παρεκκλίνουμε επ’ ουδενί από τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2023 και τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δίλημμα παραμονής της χώρας το επόμενο διάστημα «στον δρόμο της σοβαρότητας ή επιστροφή στην επιπολαιότητα και τον τυχοδιωκτισμό» έθεσε ο υφυπουργός πάρα τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του απόψε στο δείπνο- δεξίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για το νέο έτος. Παράλληλα όπως μεταδίδει το Grtimes, τόνισε ότι κάθε ευρώ που κατευθύνεται σε έργα και παροχές είναι μελετημένο, κοστολογημένο και υπολογισμένο και ότι «δεν παρεκκλίνουμε επ’ ουδενί από τον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2023 και τον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας». Επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει χτίσει ισχυρότερα αναχώματα ενάντια στις εξωτερικές απειλές από άλλες χώρες. Στην αρχή της ομιλίας του είπε ότι νιώθει οικεία μεταξύ των επιχειρηματιών (καθώς ο ίδιος διετέλεσε πρόεδρος του ΕΒΕΑ πριν αναλάβει τη θέση του υφυπουργού) και ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τη μάχη που δίνει το επιχειρείν, μετά τη 10ετή κρίση, την πανδημία, τον πόλεμο και τώρα την παγκόσμια ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Αναφέρθηκε επίσης στο έργο της κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων, στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, και είπε ότι θα ακολουθήσει νέα μείωση φόρων σε όλα τα εισοδήματα των πολιτών. Μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία απηύθυνε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δίνοντας έμφαση στα κονδύλια άνω των 30 δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα μας μέχρι το 2027 από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους κοινοτικούς πόρους. - GRTimes.gr Ειδήσεις σήμερα: «Αγρια μάχη» στην Ουάσιγκτον για τα F-16 στην Τουρκία – Βέτο Μενέντεζ και παρασκήνιο σε Κογκρέσο – Λευκό Οίκο Η πρόβα της κηδείας του τέως βασιλιά, οι υψηλοί προσκεκλημένοι και οι Έλληνες πολιτικοί που θα δώσουν το «παρών» Λήμνος – Στέλιος Ρόκκος: Εκτάκτως σε νοσοκομείο της Αθήνας BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 14:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )