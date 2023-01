Σκέρτσος για εκλογές: Το δίλημμα είναι θα πάμε μπροστά ή πίσω Πήραμε τη θεσμικά ορθή απόφαση ως προς την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας – Τι λέει για το ενδεχόμενο συνεργασιών ενόψει των εκλογών Το δίλημμα των προσεχών εκλογών έθεσε, για άλλη μια φορά, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, την φορά αυτή σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Αντ1». Η Ελλάδα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είναι «μια χώρα που πρέπει να κάνει άλματα προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να κάνει άλματα προς τα πίσω όμως. Το βασικό δίλημμα στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε, είναι το, μπροστά ή πίσω». Το σχέδιο για την Αν. Μακεδονία – Θράκη Η συνέντευξη ξεκίνησε όμως από την περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εκεί όπου μαζί με ένα κλιμάκιο 26 στελεχών της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης παρουσίασαν το σχέδιο για την εν λόγω περιφέρεια, ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας επιδεικνύοντας τον τόμο για τα 360+ έργα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030. «Είναι το τέταρτο στη σειρά, είναι ένα περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε κάνει την αντίστοιχη δουλειά για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, για τη Δυτική Ελλάδα, για την Πελοπόννησο. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα στον κόσμο είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως αυτή η ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν την αισθανθεί και ο τελευταίος κάτοικος από την Ορεστιάδα μέχρι τα Χανιά, από τα Γιάννενα μέχρι το Καστελόριζο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpsrjtar5w89) Ειδικώς, όμως, για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, «διαχρονικά είναι μια παραμελημένη περιφέρεια. Δυστυχώς είχαμε συνηθίσει να δίνουμε επιδοτήσεις, οι οποίες κάποια στιγμή κρίθηκαν και αντιΚοινοτικές, προς δραστηριότητες που δεν είχαν μέλλον. Αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος – και κάθε σύγχρονο κράτος – είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν σε οικονομικές επιλογές που είναι συμβατές με τις σύγχρονες οικονομικές τάσεις. Να εκπαιδευθούν σε νέα επαγγέλματα, σε νέες καλλιέργειες. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει έναν πολύ πλούσιο πρωτογενή τομέα, έχει μια δυναμική μεταποίηση, μπορεί να αναπτύξει ακόμη πιο δυναμικά τον τουρισμό της, είναι ένας πανέμορφος τόπος». Όμως, πρόσθεσε, «ταυτόχρονα είναι σύνορο, ανακοινώσαμε την επέκταση του φράκτη καθ’ όλο το μήκος των συνόρων μας. Θέλουμε να αισθάνονται ασφαλείς αλλά και ότι έχουν αυτοπεποίθηση. Ζουν εκεί γιατί επιλέγουν να ζουν εκεί, κρατούν Θερμοπύλες αλλά ταυτόχρονα έχουν και ευημερία. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο στρατηγικά, είναι πύλη εισόδου αλλά και πύλη εξόδου. Πρέπει να εξοπλιστεί με τις κρίσιμες υποδομές και τις διασυνδέσεις (λιμάνια, δρόμους, σιδηρόδρομο) που θα ανοίξουν ουσιαστικά τις λεωφόρους για τα προϊόντα μας προς την Κεντρική Ευρώπη». Για τα ενεργειακά ειδικότερα, «συντελείται πραγματικά μια κοσμογονία στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Αλεξανδρούπολη ως κόμβος ενέργειας, κάθε μορφής ενέργειας. Χθες ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό η θεμελίωση νέας μονάδας φυσικού αερίου, καθίσταται η περιοχή ως ένα σημείο που θα τροφοδοτεί την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλα σημεία του κόσμου με φυσικό αέριο και άλλες μορφές ενέργειας». Τα πολιτικά διλήμματα Αλλάζοντας θέμα και με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση έμεινε συνεπής στη βασική της δέσμευση ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Και την εξαντλήσαμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, διεθνών κρίσεων, ιστορικά πρωτοφανών κρίσεων. Ζήσαμε μια πανδημία που ζει ο κόσμος μία φορά στα 100 χρόνια. Ζήσαμε μια ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, έναν πόλεμο πολύ κοντά στη γειτονιά μας που έχει δημιουργήσει συνθήκες πληθωρισμού, υψηλότερου της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης του πετρελαίου στη δεκαετία του ‘70. Σε όλα αυτά η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με επάρκεια, κράτησε την οικονομία και το επίπεδο ζωής σε πολύ αξιοπρεπές επίπεδο. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο πετύχαμε, είναι η χώρα μας – η οποία θυμόμαστε σε ποια κατάσταση βρισκόταν τα προηγούμενα δέκα χρόνια ως προς τις οικονομικές επιδόσεις – σήμερα να σημειώνει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη». Επίσης, «είχαμε πει ότι θέλουμε να φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές και να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Σε πάρα πολύ αντίξοες συνθήκες αυτό έχει συμβεί. Διεκδικούμε πλέον την επανεκλογή αυτής της κυβέρνησης με αυτοδυναμία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μετασχηματισμού της Ελλάδας». Και, θέτοντας τα πολιτικά διλήμματα της περιόδου, «η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να κάνει άλματα προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να κάνει άλματα προς τα πίσω όμως. Το βασικό δίλημμα στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε, είναι το, μπροστά ή πίσω. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις – η κυβέρνηση υποστηρίζει αυτό το πρόταγμα – οι οποίες θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά και θέλουν η χώρα μας να συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, με το σκληρό πυρήνα της». Σε επόμενο σημείο δε, της συνέντευξης, ο υπουργός Επικρατείας διετύπωσε την άποψη ότι «η διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή, θα πρέπει να εξαντληθούν γρήγορα οι διερευνητικές διεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης και από εκεί και πέρα να πάμε σε ένα γρήγορο σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης». Εξ άλλου, επέμεινε, «ζούμε σε ταραγμένη περίοδο, η χώρα δεν αντέχει ακυβερνησία. Χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι, σαν αυτό που έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει σήμερα». Οι συνεργασίες Επιπλέον, «εμείς ζητάμε να συνεχίσουμε το έργο, το οποίο αυτήν τη στιγμή παράγουμε και πηγαίνει τη χώρα μπροστά. Η οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να κινείται πάνω σε προγραμματικούς στόχους που πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά, για μένα το ζητούμενο είναι αυτό. Με ποιες θέσεις για να πάει πού η χώρα. Αν έχουμε συνεργασίες, οι οποίες δεν στηρίζονται σε αυτό το βασικό στοιχείο της προγραμματικής σύγκλισης, θα είναι θνησιγενείς αυτές οι συνεργασίες. Για παράδειγμα, τι κάνουμε με τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων; Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε; Τι κάνουμε με την πορεία της οικονομίας και των ιδιωτικοποιήσεων;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο ‘Α. Σκέρτσος. Ερωτηθείς δε, για το εάν η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργασθεί με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, απάντησε ως εξής: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε ιδεολογικό αδιέξοδο αυτήν τη στιγμή, αλληθωρίζει και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει την ταυτότητά του, να δει πού θέλει να πάει και μετά να συζητήσουμε προγραμματικά. Βλέπω μια μεγάλη αμηχανία στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι δύσκολο να συζητήσεις με κάποιον που δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρη προγραμματική ατζέντα». Με αφορμή, και πάλι, όσα σημειώνει στη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ο Κ. Μητσοτάκης για το κόμμα Κασιδιάρη, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προαναγγέλλει ότι δεν μπορεί να υπάρχει εγκληματική οργάνωση στη Βουλή. Και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, το οποίο δίνει το Σύνταγμα ώστε να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο διάστημα», προανήγγειλε επ’ αυτού. Δημοκρατία ευαίσθητη, αλλά όχι ανιστόρητη Στα της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος, ανέφερε πως «δεν υπάρχει κάποια αμηχανία στην κυβέρνηση. Πήραμε τη θεσμικά ορθή απόφαση γιατί μιλάμε για ένα μέρος της ιστορίας μας, για τον αρχηγό ενός άλλου πολιτεύματος που σήμερα δεν υπάρχει και κρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι αυτό είναι ένα πολίτευμα που δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Είναι μια απόφαση μετρημένη που λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ευαισθησίες της οικογένειας, θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο στο Τατόι, έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες. Λαμβάνει υπ’ όψιν τις ευαισθησίες όλου του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα είναι μια απόφαση συνεπής με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο οποίος έβαλε τέλος στο προηγούμενο πολίτευμα, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής -και το έκανε όχι για λόγους κάποιας φοβικότητας προς την Αριστερά, αλλά γιατί αυτό είναι συνεπές με τις ιδεολογικές αρχές, τις φιλελεύθερες αρχές αυτής της παράταξης. Σύμφωνα με τις οποίες, δεν μπορεί να γεννιέται κάποιος με ένα κληρονομικό προνόμιο, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να έχει περισσότερα δικαιώματα από άλλους. Εμείς θέλουμε, κάθε πολίτης αυτής της χώρας να μπορεί να διεκδικεί να γίνει ακόμη και αρχηγός του ελληνικού κράτους, της ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο», υπογράμμισε για να συμπεράνει εν κατακλείδι: «Η Δημοκρατία πρέπει να είναι δίκαιη, ευαίσθητη, αλλά δεν μπορεί να είναι και ανιστόρητη […] Είναι μια απόφαση τοποθετημένη στο κέντρο των πραγμάτων […] Εμείς θέλουμε να εκφράζουμε τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων μέσα από τις πολιτικές που ασκούμε και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απευθύνεται μόνο σε ένα μέρος της κοινωνίας. Υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις που το κάνουν αυτό». Παρακολουθήσεις Κληθείς να σχολιάσει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Documento” για τις παρακολουθήσεις, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο και την ΕΥΠ, ο υπουργός Επικρατείας διετύπωσε την εξής θέση: «Εμείς απαντάμε με την παρουσία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την απόφαση του πρωθυπουργού να είναι υποψήφιος βουλευτής και στον Έβρο, στα σύνορά μας. Θεωρώ πραγματικά προβληματικό μια εφημερίδα που εκφράζει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ, να επιτίθεται στον αρχηγό του στρατεύματος σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη συγκυρία, που δεχόμαστε πάρα πολλές απειλές από την Τουρκία. Και να επιτίθεται, χωρίς τεκμήρια, χωρίς αποδείξεις, με αναπαραγωγές που αμφισβητούνται. Εγώ δεν βλέπω κάτι αποδείξιμο σε αυτή τη δημοσίευση». Είναι, συνέχισε, «ένα κλίμα το οποίο συντηρείται από την αντιπολίτευση και τα φιλικά της έντυπα, το οποίο κάνει κακό αυτήν τη στιγμή στη χώρα και τα εθνικά συμφέροντα. Είναι τόσο απλό -και αν δεν μπορεί να το καταλάβει η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι δικό της πρόβλημα, όχι δικό μας». Οικονομία – ακρίβεια Για τα οικονομικά θέματα δήλωσε πως «η οικονομία σημειώνει ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους – φέτος, το 2023, αναμένεται να είναι τριπλάσιοι – από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε τα εισοδήματα». Ενώ όπως ακόμη επεσήμανε, «έχουμε έναν πληθωρισμό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι 7,2% στην Ελλάδα, 9,2% στην Ευρωζώνη, πάει …περίπατο και το επιχείρημα ότι ήταν ένας ελληνικός πληθωρισμός, πληθωρισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Επιπλέον, «έχουμε δώσει αύξηση της τάξης του 10% στον κατώτατο μισθό το 2022, θα έχουμε μια νέα αύξηση μέχρι τον Απρίλιο», για το ύψος της οποίας «περιμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών, πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν και τις αντοχές των επιχειρήσεως, και ειδικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάστροφη τάση από μια υπερβολική αύξηση του μισθού, πρέπει να είναι ισορροπημένες οι αποφάσεις. Ταυτόχρονα, έχουμε μειώσει τις εισφορές, αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα των ειδικά των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων έχει ενισχυθεί κατά 15% τον προηγούμενο χρόνο, μαζί μισθός και εισφορές». Και, στο θέμα της ακρίβειας, «κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, έχουμε δημιουργήσει το «καλάθι του νοικοκυριού», έχει οδηγήσει σε μείωση 16% στα πολλά προϊόντα που καλύπτει. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι 15%, άρα ουσιαστικά είναι… μία η άλλη. Ταυτόχρονα με το “κουπόνι αγορών” από το Φεβρουάριο θα υπάρξει μια ενίσχυση της τάξης των 52 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Πρέπει να πηγαίνει καλά η οικονομία και για να πηγαίνει καλά, χρειάζεται μια κυβέρνηση που να υποστηρίζει τις επενδύσεις και τις καλύτερες δουλειές», συμπέρανε. Ερωτηθείς, τέλος, αν θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κατά την προεκλογική περίοδο, ο ‘Ακης Σκέρτσος απάντησε λέγοντας πως «δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο ακόμη, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχουμε μπει τυπικά ακόμη σε προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση έχει πολλά πράγματα να κάνει, έχουμε να περάσουμε πολλά νομοσχέδια». Ενώ επανέλαβε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. -- Ειδήσεις σήμερα: «Ξέφυγε» ο Μεντβέντεφ: Καλεί τον Ιάπωνα πρωθυπουργό να κάνει… χαρακίρι Υποθαλάσσιοι σεισμοί και ρήγματα: Μόνο το 30% των ελληνικών βυθών έχει μελετηθεί συστηματικά Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022 BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 14:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )