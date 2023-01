Τσαπανίδου: Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας «Oι εκλογές αυτές θα είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας», δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, σε συνέντευξή της στην «Εφημερίδα των Συντακτών», απαντώντας στην ερώτηση για το κίνητρο που την οδήγησε να αναλάβει αυτή θέση και προσθέτει ότι «οι εκλογές αυτές θα είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας». Ακολούθως εξηγεί: «Το χρέος που ο κάθε πολίτης αισθάνεται ότι έχει για την πορεία που παίρνουν τα πράγματα στη χώρα του ήταν η κινητήριος δύναμη να πάρω αυτή την απόφαση. Σε μια πολιτική συγκυρία που απειλείται το κράτος δικαίου, που η ακρίβεια χτυπάει την πόρτα κάθε νοικοκυριού και κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης και που οι νέοι άνθρωποι βλέπουν με απαισιοδοξία του μέλλον τους, δεν μπορεί κανείς να λέει “δεν βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου”. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να προσφέρω, ώστε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή στις εκλογές που έρχονται». Σε ερώτηση για το πολιτικό και ιδεολογικό της στίγμα σημειώνει: «Αν θεωρείται αριστερός εκείνος που νοιάζεται για όσους έχουν στερηθεί τις δυνατότητες άλλων, που ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν κλείνει τα μάτια σε δύσκολες καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον του και που αναζητά μια προοδευτική κατεύθυνση για την κοινωνία, τότε, ναι, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο θα ήθελα να ταυτιστώ». Σε ερώτηση για το αν αποτελεί τροχοπέδη ότι δεν υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ απάντα: «Ως πολίτης αντιλαμβανόμουν πάντα τον εαυτό μου ότι ανήκει στον μεγάλο χώρο που κινούνται όλοι οι δημοκρατικοί και αριστεροί πολίτες στην Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική μου πορεία πάντα είχα την έγνοια να δίνεται φωνή στους αδύναμους, στους ανθρώπους που δεν ήταν ορατοί από τα συντηρητικά κέντρα εξουσίας, σε εκείνους που αγωνίζονταν για την επιβίωσή τους, αλλά και σε όσους έδιναν αγώνες, όπως για παράδειγμα, για τα δικαιώματα των γυναικών ή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το γεγονός ότι δεν συμμετείχα στην κομματική ζωή μέχρι σήμερα, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα ότι την πρόσκληση συμμετοχής σε ανθρώπους που δεν ήταν ως τώρα ενεργοί, όχι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ την εννοούσε, αλλά την υλοποιεί κιόλας. Οπότε κι εγώ μαζί με χιλιάδες άλλους βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανταποκρίνομαι σε αυτό το κάλεσμα, για να συνδράμουμε στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα μας». Η κ. Τσαπανίδου υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει την ηγεμονία στην κοινωνία και εξηγεί: «Τα τρεισήμισι χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τις τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις για την οικονομία, τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία, την ανάπτυξη, τη στέγαση, την ενέργεια, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την εργασία, τη δημόσια διοίκηση, την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τη μετανάστευση, που σχηματίζουν ένα προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης σε σχέση με το ακραία συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο σχέδιο που υλοποιείται σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι ένα κόμμα με ανοιχτούς ορίζοντες και έντιμους ανθρώπους. Κι αυτό είναι το κλειδί με το οποίο θα κερδίσει ξανά στις επόμενες εκλογές την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών». Όσο για το αν θα είναι στην επόμενη βουλή απαντά: «Όπως γνωρίζετε η συζήτηση για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τις τελικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα και των κομματικών Οργάνων». Ειδήσεις σήμερα: Πυκνώνουν οι «γαλάζιες» παρουσίες στην κηδεία του Κωνσταντίνου – Ο Σαμαράς και οι υπουργοίΣτους 14 οι νεκροί από το ρωσικό χτύπημα στο Ντνίπρο – Δραματικές εικόνεςΤουλάχιστον 16 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ BEST OF NETWORK 15.01.2023, 12:30 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 12:12 15.01.2023, 10:19 15.01.2023, 10:19 14.01.2023, 11:00

