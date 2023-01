Τσαπανίδου για υπόθεση Φλώρου: «Περιμένουμε απαντήσεις από Μητσοτάκη και τον “σαχλαμάρα” υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο»!

Νέα ανακοίνωση για την υπόθεση Φλώρου και τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε παρακολούθηση του Α/ΓΕΕΘΑ από την ΕΥΠ εξέδωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου. Στην ανακοίνωσή της η κα Τσαπανίδου ζητά εκ νέου από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για την υπόθεση και ταυτόχρονα υιοθετεί το περιεχόμενο των σχετικών δημοσιευμάτων και τους υποτιθέμενους διαλόγους, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να απαντήσει και ο «σαχλαμάρας» υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος! Υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά δημοσιευματα προκάλεσαν χθες εντονότατη πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το ΓΕΕΘΑ να μιλούν σε ανακοινώσεις τους για ευθεία υπονόμευση των Ενόπλων Δυνάμων και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Αναλυτικά η δήλωση της κ. Τσαπανίδου η οποία φέρει ττον τίτλο «Περιμένουμε απαντήσεις από τον κ. Μητσοτάκη και τον «σαχλαμάρα» Υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο για την παρακολούθηση του κ. Φλώρου» έχει ως εξής: «Με την απάντηση του ο κ. Φλώρος τελικά δεν διέψευσε την παρακολούθηση του από την ΕΥΠ. Το μόνο που μας είπε είναι ότι οι αποκαλύψεις δε θα αλλοιώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης του με αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Μένει να μάθουμε -ελπίζουμε σύντομα- αν είναι σχέσεις εμπιστοσύνης ή εκβιασμού. Όμως ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να σιωπά. Ακόμη δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τους Έλληνες: Διαψεύδει ή όχι τις αποκαλύψεις για παρακολούθηση του κ. Φλώρου από την ΕΥΠ που έχει υπό την εποπτεία του; Διαψεύδει ή όχι τις καταγραφές της ΕΥΠ για μαύρο χρήμα; Παρακολουθούσε τον κ. Φλώρο για την εθνική ασφάλεια ή για να τον εκβιάζει για τις αποφάσεις αναφορικά με τα δισεκατομμύρια των εξοπλιστικών; Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον μια αντίδραση, από τον “σαχλαμάρα” όπως τον αποκαλεί -σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των δημοσιευμάτων- ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο».​Η Ελληνική ΛύσηΑνακοίνωση για την φερόμενη παρακολούθηση του Α/ΓΕΕΘΑ από την ΕΥΠ εξέδωσε σήμερα και η Ελληνική Λύση. Στην ανακοίνωσή της σσημειώνει: «Υποθέσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της πατρίδας μας, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για να εξυπηρετηθεί το μικροκομματικό όφελος της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.Ανεύθυνοι και επικίνδυνοι! Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή απαίτησε τη διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Σήμερα, η άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ». Ειδήσεις σήμερα: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στο Νεπάλ – Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές O Σούνακ τα βρίσκει σκούρα με Σκωτσέζο δημοσιογράφο που τον σφυροκοπά με την ίδια ερώτηση Από την Αμερική η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2022

