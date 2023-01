Η επικείμενη οικονομική κρίση – K.ROGOFF

Με τον πληθωρισμό σε άνοδο και την εποχή των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων να έχει τελειώσει, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο τεστ ακραίων καταστάσεων το 2023. Ενώ τα τραπεζικά συστήματα είναι πιο εύρωστα από ό,τι ήταν το 2008, μια ύφεση των ακινήτων θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τα private-equity firms που έχουν ισχυρή μόχλευση προκαλώντας συστημική κρίση.

CAMBRIDGE – Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν γνώρισε συστημική χρηματοπιστωτική κρίση το 2022 είναι ένα μικρό θαύμα, δεδομένης της αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων, για να μην αναφέρουμε τη μαζική αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου. Όμως, με το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος να έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της περασμένης εποχής των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων και τους κινδύνους ύφεσης υψηλούς, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο stress test. Μια κρίση σε μια προηγμένη οικονομία –για παράδειγμα, την Ιαπωνία ή την Ιταλία– θα ήταν δύσκολο να περιοριστεί.

Είναι αλήθεια ότι η αυστηρότερη νομοθεσία μείωσε τους κινδύνους για τους βασικούς τραπεζικούς τομείς, αλλά αυτό οδήγησε μόνο στη μετατόπιση των κινδύνων σε άλλα μέρη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα αυξανόμενα επιτόκια, για παράδειγμα, έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στις private-equity firms που δανείστηκαν για να αγοράσουν ακίνητα. Τώρα, με τη στέγαση και τα εμπορικά ακίνητα να βρίσκονται στο κατώφλι μιας απότομης, διαρκούς πτώσης, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες πιθανότατα θα καταρρεύσουν.

Σε αυτή την περίπτωση, οι βασικές τράπεζες που παρείχαν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για αγορές ακινήτων με ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια θα μπορούσαν να είναι στο χείλος του γκρεμου. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, εν μέρει επειδή οι ελαφρά ρυθμιζόμενες εταιρείες βρίσκονται υπό λιγότερη πίεση να επισημάνουν τα βιβλία τους στην αγορά. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τα επιτόκια παραμένουν πεισματικά υψηλά ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης (μια ευδιάκριτη πιθανότητα καθώς βγαίνουμε από την εποχή των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων). Σε αυτή την περίπτωση, οι εκτεταμένες καθυστερήσεις πληρωμών θα μπορούσαν να δυσκολέψουν πολυ τις εταιρείες αυτές.

Οι πρόσφατες οικονομικές ατυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου καταδεικνύουν το είδος των αγνώστων χ που θα μπορούσαν να εμφανιστούν καθώς αυξάνονται τα παγκόσμια επιτόκια. Αν και η πρώην πρωθυπουργός Liz Truss ανέλαβε όλη την ευθύνη για τη σχεδόν κατάρρευση των αγορών ομολόγων και του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας της, ο κύριος ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων που ουσιαστικά στοιχημάτισαν ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν θα αυξάνονταν πολύ γρήγορα.

Η Ιαπωνία, όπου η κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει τα επιτόκια σε μηδέν ή αρνητικά για δεκαετίες, μπορεί να είναι η πιο ευάλωτη χώρα στον κόσμο. Εκτός από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει επίσης ασχοληθεί με τον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων, περιορίζοντας τα πενταετή και δεκαετή ομόλογα περίπου στο μηδέν. Δεδομένης της αύξησης των πραγματικών επιτοκίων σε όλο τον κόσμο, της απότομης υποτίμησης του γιεν και των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, η Ιαπωνία μπορεί τελικά να βγει από την σχεδόν μηδενική εποχή της.

Τα υψηλότερα επιτόκια θα ασκούσαν αμέσως πίεση στην ιαπωνική κυβέρνηση, καθώς το χρέος της χώρας ανέρχεται στο 260% του ΑΕΠ . Αν κάποιος δει τον ισολογισμό της BOJ, περίπου το μισό δημόσιο χρέος που αγόρασε ο ιδιωτικός τομέας είναι ουσιαστικά σε ομόλογα μικρής διάρκειας. Μια αύξηση των επιτοκίων κατά 2% θα ήταν διαχειρίσιμη σε ένα περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης, αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης της Ιαπωνίας πιθανότατα θα μειωθούν καθώς τα μακροπρόθεσμα πραγματικά επιτόκια συνεχίζουν να αυξάνονται.

Το τεράστιο δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας σχεδόν σίγουρα περιορίζει τις επιλογές των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τη διαχείριση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ωστόσο, δεδομένων των φορολογικών εξουσιών της κυβέρνησης και της πιθανότητας διόγκωσης του χρέους, το πρόβλημα θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμο. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν υπάρχουν κρυφές ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα που θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να αυξάνεται και τα πραγματικά επιτόκια της Ιαπωνίας αυξηθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Αυτό ήταν ο κανόνας το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών δεκαετιών, παρόλο που οι προσδοκίες της Ιαπωνίας για τον πληθωρισμό είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλότερες από ό,τι στις ΗΠΑ.

Τα καλά νέα είναι ότι μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, οι ιαπωνικές προσδοκίες για σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό έχουν σταθεροποιηθεί, αν και πιθανόν να αλλάξουν εάν οι σημερινές πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν μακροχρόνιες. Τα κακά νέα είναι ότι η επιμονή αυτών των συνθηκών θα μπορούσε εύκολα να δελεάσει ορισμένους επενδυτές να πιστέψουν ότι τα επιτόκια δεν θα ανέβουν ποτέ, ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχήματα για τα επιτόκια που θα παραμείνουν σχετικά χαμηλά μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα στην Ιαπωνία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το σενάριο, η περαιτέρω νομισματική σύσφιξη θα μπορούσε να τινάξει τα πράγματα στον αέρα, δημιουργώντας αστάθεια και επιτείνοντας τα δημοσιονομικά προβλήματα της κυβέρνησης.

Η Ιταλία είναι ένα άλλο παράδειγμα λανθάνοντος κινδύνου. Από πολλές απόψεις, τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια ήταν η κόλλα που συγκρατούσε την ευρωζώνη. Οι εγγυήσεις αορίστου χρόνου για το ιταλικό χρέος, σύμφωνα με την υπόσχεση του 2012 του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι να κάνει « ό,τι χρειαστεί », ήταν φθηνές όταν η Γερμανία μπορούσε να δανειστεί με μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια. Αλλά οι ραγδαίες αυξήσεις των επιτοκίων φέτος άλλαξαν αυτόν τον λογισμό. Σήμερα, η οικονομία της Γερμανίας μοιάζει περισσότερο με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ορισμένοι την αποκαλούσαν « ο άρρωστος άνθρωπος της Ευρώπης ». Και ενώ η Ευρώπη είναι σχετικά νέα σε εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, πρέπει να ανησυχεί κανείς ότι ένα διαρκές κύμα νομισματικής σύσφιξης θα μπορούσε, όπως και στην Ιαπωνία, να αποκαλύψει τεράστιους θύλακες ευπάθειας.

Εάν υπάρξει παγκόσμια ύφεση χωρίς χρηματοπιστωτική κρίση, υπάρχει μια αξιοπρεπής πιθανότητα η επερχόμενη οικονομική ύφεση να είναι ηπιότερη από την αναμενόμενη. Σε ένα περιβάλλον αρνητικής ανάπτυξης, υψηλού πληθωρισμού και αύξησης των πραγματικών επιτοκίων, αυτό θα ήταν ένα πολύ τυχερό αποτέλεσμα.



Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. He is co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, 2011) and author of The Curse of Cash (Princeton University Press, 2016).