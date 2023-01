Άδωνις Γεωργιάδης: Γιατί δεν πήγα σήμερα στην κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Το ανθρώπινο χρέος με καλούσε σήμερα στην Μητρόπολη, το καθήκον όμως στην Ελλάδα με οδήγησε στο να μην ακυρώσω την επίσκεψή μου στου Κουβέιτ σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης «Ο νεκρός τέως Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β´ βρίσκεται πλέον στην κρίση της Ιστορίας, το Πολίτευμά μας δεν αμφισβητείται από κανέναν και ουδείς θέτει θέμα επιστροφής στην Συνταγματική Μοναρχία» επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στπ Facebook με την οποία εξηγεί τον λόγοι για τον οποίο δεν πήγε σήμερα στην κηδεία του τέως βασιλιά. «Το ανθρώπινο χρέος με καλούσε σήμερα στην Μητρόπολη ωστόσο δεν μπορούσα να ακυρώσω το σημαντικό ταξίδι στο Κουβέιτ» σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος αναφέρεται επίσης και στην παρουσία της συζύγου του Ευγενίας Μανωλίδου στην εξόδιο ακολουθία. Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωνει επίσης ότι η κυβέρνηση πήρε μια δύσκολη απόφαση για την κηδεία του τέως βασιλιά ώστε να μην δώσει την ευκαιρία σε κάποιους από την Αριστερά σε μία προεκλογική χρονιά, να διχάσουν τους Έλληνες για πολιτικά οφέλη… Αναλυτικά η ανάρτησή του Για την σημερινή Εξόδιο Ακολουθία του Εκλιπόντος Κωνσταντίνου του Β´ τέως Βασιλέως των Ελλήνων και την δική μου απουσία. Στην αρχή της θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια να προσεγγίσουμε 3 Αραβικές Χώρες για επενδύσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το Κουβέιτ. Με τα πρώτα δύο Κράτη κατορθώσαμε σχετικά γρήγορα να βρούμε τον βηματισμό μας και έχουμε έως σήμερα να παρουσιάσουμε σπουδαία αποτελέσματα που θα γίνονται ολοένα και σπουδαιότερα όσο ο χρόνος περνά. Όμως με το Κουβέιτ όλο κάτι συνέβαινε. Στην αρχή ακυρώθηκε το ταξίδι μας λόγω της Πανδημίας. Στην συνέχεια είχαμε Κυβερνητική Αστάθεια στο Κουβέιτ και δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί. Τελικά καταφέραμε με την 3η προσπάθεια να το οργανώσουμε και μάλιστα με τις άοκνες προσπάθειες του κ. Πρέσβη μας εδώ αλλά και δική μου πρόταση, συνδυάσαμε το ταξίδι με τα εγκαίνια μίας σπουδαίας εκθέσεως με έργα του Βαρλάμη για τον Μέγα Αλέξανδρο για να τονίσουμε τους πανάρχαιους μας δεσμούς με την περιοχή. Στην έκθεση θα έρθει πλήθος πολιτικών και επιχειρηματιών του Κουβέιτ και φαίνεται ότι θα έχει πρωτοφανή επιτυχία και μεγάλη θετική προβολή για την Ελλάδα αλλά και για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Όταν η Εξόδιος Ακολουθία του Κων/νου Β´ ορίστηκε για σήμερα πραγματικά βρέθηκα σε δίλημμα. Από την μία το Κυβερνητικό μου καθήκον όριζε να μην χαθεί και η 3η ευκαιρία, αλλά το ανθρώπινο μου χρέος με καλούσε σήμερα στην Μητρόπολη. Το Καθήκον όμως στην Ελλάδα με οδήγησε στο να μην ακυρώσω κάτι που μπορεί να φέρει επίσης μεγάλη ωφέλεια στον Ελληνικό Λαό και ήρθα κανονικά στο προγραμματισμένο εδώ και τόσο καιρό ταξίδι μου. Ευτυχώς στην Μητρόπολη την Οικογένειά μας εκπροσώπησε επαξίως η σύζυγος μου Ευγενία Μανωλίδου, την οποία και θερμά ευχαριστώ για αυτό (αν και θα πήγαινε και μόνη της οπωσδήποτε, η τέως Βασίλισσα Άννα-Μαρία την είχε τιμήσει με την παρουσία της στην συναυλία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο και αυτό δεν θα το ξέχναγε ποτέ). Επίσης το γραφείο μου εκπροσωπήθηκε με την παρουσία του Διευθυντού μου κ. Ιωάννου Θεοδωράτου. Η Κυβέρνηση πήρε μία δύσκολη απόφαση να μην ακολουθήσει το πρωτόκολλο και να προτάξει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τελετής, έτσι ώστε να μην δώσει την ευκαιρία σε κάποιους από την Αριστερά σε μία προεκλογική χρονιά, να διχάσουν τους Έλληνες για πολιτικά οφέλη. Κάθε απόφαση κρίνεται στην στιγμή της και βάσει των δεδομένων της και οφείλω να πω ότι αν και με στενοχωρεί, αντιλαμβάνομαι την σκοπιμότητα της. Η πορεία της Χώρας μας προς το μέλλον δεν πρέπει να ανακοπεί και όποιος προτάσσει το καλό του τόπου το αναγνωρίζει. Διαβάστε τις ειρωνείες για το κόσμο που ευλαβικά περίμενε επί τόσες ώρες στην ουρά (λες και θα έπρεπε να πάρουν άδεια από την Αριστερά για το πού θα πηγαίνουν και θα καταλάβετε). Εδώ έφθασαν να ειρωνευτούν έως και την Εκκλησία που έψαλε το «Κωνσταντίνου, Βασιλέως ημών γενομένου» δηλ ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, πιστεύετε ότι δεν θα αξιοποιούσαν την ιερά αυτή στιγμή για να διχάσουν; Ο νεκρός τέως Βασιλεύς Κων/νος Β´ βρίσκεται πλέον στην κρίση της Ιστορίας, το Πολίτευμά μας δεν αμφισβητείται από κανέναν και ουδείς θέτει θέμα επιστροφής στην Συνταγματική Μοναρχία. Η σημερινή μέρα όμως δημιούργησε σε πολύ κόσμο συγκίνηση και στην οικογένεια του θλίψη και αυτά είναι συναισθήματα που σε μία τέτοια στιγμή κάθε πολιτισμένος άνθρωπος έχει μάθει να τα σέβεται. 