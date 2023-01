Απίστευτοι διάλογοι Κρανιδιώτη – Μπογδάνου στο Twitter με αφορμή την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Κρανιδιώτης: «Μάθε να καβαλάς παπί γιατί μετά τις εκλογές θα γίνεις ντελιβεράς» – Μπογδάνος: «Το γυρνάς σε καφριλίκι, για να ταϊσεις κανά σανό» Τριγμούς ακόμη και στη δεξιά πολυκατοικία έφερε η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Μόλις λίγους μήνες μετά το πολιτικό διαζύγιο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με το κόμμα του Θάνου Τζήμερου και του Φαήλου Κρανιδιώτη, οι κύριοι Μπογδάνος και Κρανιδιώτης αντάλλαξαν δημοσίως καυστικά μηνύματα από τα οποία δεν έλειπαν και οι σκληροί χαρακτηρισμοί. Όλα ξεκίνησαν από την απάντηση του ανεξάρτητου βουλευτή σε ακόλουθο του στο Twitter, ο οποίος τον κατηγορούσε ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ψηφοθηρικά τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο επικεφαλής του κόμματος «ΠΑΤΡΙΔΑ» απάντησε λέγοντας πως «μας μπερδεύεις με τους συνομιλητές/απολογητές/κολαούζους του Κυριάκου, τους ψευτοδεξιούς Φαηλοτζήμερους, που έχουν δηλώσει πως ό,τι μαζέψουν στις πρώτες εκλογές θα του το επιστρέψουν στις δεύτερες. Εμείς δεν συζητάμε καν συνεργασία, ούτε στήριξη της ΝΔ, πριν και μετά τις εκλογές». Δεν άργησε η επίθεση από τον Φαήλο Κρανιδιώτη ο οποίος του απάντησε πως «αν χρειαζόταν για να εκλεγείς, θα προσκυνούσες και την κεφάλα του Λένιν στην αυλή του Περισσού. Δικαιώνεις κάθε μέρα την κλωτσηδόν διαγραφή σου από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Μάθε να καβαλάς παπί, μετά τις εκλογές μόνο ντελιβεράς θα μπορείς να γίνεις». «Δεν υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Το ότι ο συνομιλητής του Μητσοτάκη το γυρνάει στο καφριλίκι για να ταΐσει σανό κανέναν αφελή πατριώτη, είναι μονομερής προσέγγιση. Οι διαφορές είναι πολιτικές. Αυτοί είναι με τη ΝΔ, εμείς απέναντι» ανταπάντησε ο κ. Μπογδάνος. Ο κ. Κρανιδιώτης σήκωσε ξανά το γάντι και αυτή τη φορά επιτέθηκε σε προσωπικό επίπεδο στον κ. Μπογδάνο λέγοντας, «ταλαίπωρε, πες στους ανθρώπους πόσες φορές ήρθες να μου μιλήσεις λέγοντας μου “χωρίς να το πεις στο Θάνο”, νομίζοντας πως είμαι σαν τα μούτρα σου και μόνο ξύλο δεν έφαγες για την διπροσωπία σου. Πες για την ευθυγράμμιση σου με τα σκουπίδια του ΠΑΣΟΚ και ΣΎΡΙΖΑ για τις υποκλοπές» και πρόσθεσε «πες για την πρόταση σου να χρηματοδοτηθούμε από φιλορωσοψέκ επιχειρηματία και σε στείλαμε για φρέσκα». Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το «ύστατο χαίρε» στον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων Δημοσκόπηση Alco: Ενισχύεται η τάση για αυτοδυναμία – Θα ήμασταν χειρότερα με ΣΥΡΙΖΑ, λέει το 41% Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο: Η στιγμή της σύλληψης του αρχιμαφιόζου της Κόζα Νόστρα – Δείτε βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 20:10 LIVE UPDATE 16.01.2023, 20:10 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

