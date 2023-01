Βουλή: Εντός της ημέρας κατατίθεται η τροπολογία για την κυβερνησιμότητα στους δήμους «Μεταφέρουμε όλες τις σημαντικές αρμοδιότητες στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης Εντός της ημέρας κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα στους δήμους, σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ. «Διατηρούμε τις συνθέσεις των οικονομικών επιτροπών και της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτσι όπως είχαν προβλεφθεί αρχικώς, με τον προσβληθέντα νόμο, και μεταφέρουμε όλες τις σημαντικές αρμοδιότητες στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Ο κ. Βορίδης είπε ότι η τροπολογία κατατίθεται στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που θα συζητήσει η Βουλή, μετά την καθαρογραφή της απόφασης του ΣτΕ και την επίδοσή της στο υπουργείο. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ενημέρωσε ότι σήμερα κατατίθενται και οι διατάξεις το θέμα των έκτακτων επιχορηγήσεων των ΔΕΥΑ καθώς και η ρύθμιση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που θα είναι έτσι διατυπωμένη ώστε να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Οι εν λόγω διατάξεις θα περιληφθούν στο σχέδιο νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που εισάγονται στην Ολομέλεια, αύριο Τρίτη. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 12:18 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

