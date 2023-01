Δημοσκόπηση Alco: Ενισχύεται η τάση για αυτοδυναμία, θα ήμασταν χειρότερα με ΣΥΡΙΖΑ λέει το 41% Σαφές προβάδισμα 9 μονάδων του πρωθυπουργού στο ερώτημα αν πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε Μητσοτάκη ή Τσίπρα Την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του 2023, παρουσίασε απόψε η εταιρεία Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν αυτοδύναμη κυβερνηση αυξάνεται σταθερά από τον Σεπτέμβριο οπότε και τέθηκαν τα εκλογικά διλήμματα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση φτάνει πλέον το 41% από 37% που ήταν τον Σεπτέμβριο ενώ το ποσοστό εκείνων που ζητούν κυβέρνηση συνεργασίας έπεσε στο 46% από 49% που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Στο ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή στον Αλέξη Τσίπρα, η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι μεγάλη καθώς υπέρ του τάσσεται το 33% των ερωτηθέντων έναντι 24% που συγκεντρώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ερώτημα πως θα ήταν σήμερα η κατάσταση αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 41% δηλώνει χειρότερα, ίδια το 27% και μόλις 23% αναφέρει καλύτερα. Τέλος σε ότι αφορά την ακρίβεια το 38% δηλώνει οτι ευθύνεται η διεθνής κρίση, το 25% λέει η κυβέρνηση και το 32% αναφέρει και οι δύο. Αύριο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha θα παρουσιαστεί και το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco που περιλαμβάνει και την πρόθεση ψήφου για τις εθνικές εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: Ανακωχή για Μαρί Σαντάλ και βασίλισσα Λετίθια – Περπατούν ξανά «αγκαζέ» και χαμογελαστές (φωτογραφίες) Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

