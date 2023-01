Εκλογικός Μάιος σε Τουρκία και Ελλάδα: Ο Ερντογάν το αποφάσισε, ο Μητσοτάκης το σκέφτεται

Αντιμέτωποι με έναν κοινό εκλογικό γρίφο βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία, καθώς οι πολιτικές ηγεσίες και στις δύο πλευρές του Αιγαίου αναζητούν την κατάλληλη ημερομηνία για να στήσουν κάλπες. Υπό κανονικές συνθήκες οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Αθήνα και Άγκυρα είναι προγραμματισμένες για το καλοκαίρι, αλλά και στις δύο πρωτεύουσες φαίνεται να ωριμάζουν σκέψεις για επιτάχυνση των εξελίξεων, προκειμένου να μην συμπέσει η έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας με την τουριστική περίοδο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπαινίχθηκε για ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα μετακινηθούν νωρίτερα από τον Ιούνιο και, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, το πιθανότερο είναι ότι στη γειτονική χώρα θα στηθούν πρόωρες κάλπες στις 14 Μαΐου. Η ημερομηνία αυτή προέκυψε από ομιλία του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 2023 θα πετύχουμε τον δρόμο που άνοιξε ο Μεντερές στις 14 Μαΐου 1950, λέγοντας “φτάνει, ο κόσμος έχει το λόγο”». Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ανετράπη σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1960 και κατόπιν καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε ως υπαίτιος για τους βανδαλισμούς κατά των Ελλήνων της Πόλης στα Σεπτεμβριανά του 1955, αποτελεί ένα ιστορικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται τακτικά ο Ερντογάν. Την 14η Μαΐου είχε αναφέρει ως πιθανότερη ημερομηνία τις προηγούμενες ημέρες και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγέτης του κεμαλικού κόμματος CHP Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου, ο οποίος θέλει να είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει στις προεδρικές εκλογές τον Ερντογάν. Η αδυναμία, ωστόσο, του Κιλιντσντάρογλου να συνενώσει το σύνολο της αντιπολίτευσης γύρω από την υποψηφιότητά του, ευνοεί τα σχέδια του νυν Προέδρου ο οποίος κυριαρχεί για πάνω από είκοσι χρόνια στην πολιτική ζωή της Τουρκίας και θέλει να στήσει νωρίτερα τις κάλπες για να εκμεταλλευθεί την αδυναμία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων να συμφωνήσουν σε έναν κοινό υποψήφιο. Η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις κινήσεις που κάνει στην εκλογική σκακιέρα ο Τούρκος Προέδρος, καθώς επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, απρόοπτα στο διάστημα που εικάζεται ότι θα μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που θα γίνουν στη χώρα μας και στη διάρκεια του οποίου την ευθύνη διακυβέρνησης θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνέδριου Ιωάννη Σαρμά. Μητσοτάκης: «Μπορεί και Μάιο…» Πολιτικοί αναλυτές, μάλιστα, αποδίδουν σε ακριβώς αυτήν την εκκρεμότητα τον σκεπτικισμό που φαίνεται να διακατέχει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν του επιτρέπει να ανακοινώσει από τώρα την ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Δανίκα στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο «Θέμα» της Κυριακής αν οι εκλογές θα γίνουν στις 2 ή στις 9 Απριλίου, απάντησε μάλλον σιβυλλικά. «Μπορεί και μετά. Μπορεί να είναι τον Μάιο», είπε και πρόσθεσε: «Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει: από τον Απρίλιο και μετά οι εκλογές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Εγώ είμαι συνεπής στη δέσμευσή μου και εξάντλησα την τετραετία. Κανείς δεν πίστεψε αυτό το πράγμα». Αν, πάντως, ο Ερντογάν οριστικοποιήσει τις τουρκικές κάλπες για τις 14 Μαΐου, η υπόθεση περιπλέκεται εφόσον οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα διεξαχθούν στις αρχές Απριλίου και χρειαστεί να πάει η χώρα σε δεύτερες εκλογές επειδή, εξαιτίας της απλής αναλογικής με την οποία θα γίνει η κατανομή των εδρών, δεν θα προκύπτει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, οπότε θα κορυφώνεται στην γείτονα η προεκλογική περίοδο και ο Τούρκος Πρόεδρος θα τα δίνει όλα για την επανεκλογή του, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό καθεστώς πολιτικής αστάθειας και θα κυβερνάται από υπηρεσιακό πρωθυπουργό και υπουργούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται -με βάση και τη δήλωση του πρωθυπουργού- να επανέλθει στο προσκήνιο το σενάριο που θέλει οι πρώτες κάλπες να στήνονται στις 21 Μαΐου, μια ημερομηνία που θα είναι ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών που θα γίνουν στις 14 και στις 28 Μαΐου. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε οι δεύτερες κάλπες στη δική μας χώρα θα γίνουν στις 25 Ιουνίου ή στις 2 Ιουλίου. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: «Φρούριο» η Αθήνα – Όλα τα μέτρα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μητσοτάκης στο «ΘΕΜΑ» για όλα: Για συγκυβέρνηση, Κασιδιάρη, τέως βασιλιά, υποκλοπές, εκλογές και Τσίπρα «Κοκτέιλ» γρίπης και αναπνευστικών ιώσεων θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ουρές στα Επείγοντα, λέει ο Τζανάκης

