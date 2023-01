ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 16.01.2023, 09:24 Κηδεία Κωνσταντίνου: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης ο Αντώνης Σαμαράς Μαζί του οι βουλευτές Βαρτζόπουλος, Χρυσομάλλλης και Μαντάς Λίγο μετά τις 09:30 έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών και η πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Καταχειροκροτούμενος και με συνθήματα υπέρ του από τον κόσμο κατευθύνθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Μαζί του οι βουλευτές Βαρτζοπουλος, Χρυσομαλλλης και Μαντάς. Best of Network 16.01.2023, 09:30 16.01.2023, 08:07 16.01.2023, 08:02 16.01.2023, 09:43 16.01.2023, 09:44 15.01.2023, 09:00

