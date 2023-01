ΚΚΕ: Σεμίνα Διγενή, Διονύσης Τσακνής και Θέμης Πάνου υποψήφιοι στις εκλογές Ο Περισσός ανακοίνωσε τρία ακόμα ονόματα υποψηφίων βουλευτών Υποψήφιοι με το ΚΚΕ θα είναι στις επόμενες εκλογές η Σεμίνα Διγενή, ο Θέμης Πάνος και ο Διονύσης Τσακνής όπως ανακοίνωσε ο Περισσός νωρίτερα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η Σεμίνα Διγενή θα είναι υποψήφια στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Η Σεμίνα Διγενή είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία στην Ιταλία. Έχει μακρά δημοσιογραφική πορεία σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει βραβευτεί με 19 βραβεία για το έργο της στην ελληνική τηλεόραση και τη δημοσιογραφία. Αρθρογραφεί στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη και δημιουργεί podcasts στα sites Real.gr, Enikos.gr και στο ραδιόφωνο του Real fm. Έχει εκδώσει συνολικά πέντε βιβλία. Ο Θέμης Πάνου, θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας. Ο Θέμης Πάνου είναι ηθοποιός με πολλά χρόνια σημαντικής παρουσίας στο θέατρο και τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ μεταξύ άλλων έχει βραβευτεί για την ερμηνεία του στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας το 2013. Παράλληλα έχει και συγγραφικό έργο. Ο Διονύσης Τσακνής, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Ο Διονύσης Τσακνής είναι συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Μουσική. Έχει εκδώσει 30 δίσκους και 2 CD single, ενώ έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Έχει επίσης βραβευτεί για τη μουσική στο θέατρο και το τραγούδι. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 12:18 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

