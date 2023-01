Κύπρος: Ο Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Βασιλιά Κάρολο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ο Κύπριος πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο, στην προσωπική του κατοικία, στο Birkhall, στη Σκωτία Με τον Βασιλιά Κάρολο συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με τον Κύπριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Μάριο Πελεκάνο, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα παρουσία της Πρώτης Κυρίας Άντρης Αναστασιάδου και της Βασιλικής συζύγου Καμίλα και έλαβε χώρα στην προσωπική κατοικία του Βασιλιά, στο Birkhall, στη Σκωτία. Farewell meeting with His Majesty King Charles III, as always held in a truly friendly manner. Discussed the cooperation between Cyprus and the UK, Commonwealth agenda, Environmental Sustainability and Climate Change. I also informed HM on the latest developments on Cyprus issue. pic.twitter.com/h3aMwh05IB— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 16, 2023 Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ενώ, μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίες έχουν ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετή θητεία του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με τη σύναψη πολύ σημαντικών διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης, όπως είναι, για παράδειγμα, το Μνημόνιο για τη Στρατηγική Συνεργασία και το Μνημόνιο για μη στρατιωτική ανάπτυξη της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών. Στη συνάντηση του Προέδρου με τον Βασιλιά Κάρολο συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της Κοινοπολιτείας, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, με αναφορά επίσης στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανάληψη δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 12:18 16.01.2023, 15:26 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

