Μαντάς (ΝΔ): Πήγα στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η δημοκρατία μας δεν απειλείται από κανέναν» «Θα μπορούσε να είχε γίνει η κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, εκτιμώ όμως ότι η κυβέρνηση βλέποντας ολιστικά έλαβε μία απόφαση με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού λαού», τόνισε Για την παρουσία του στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μίλησε ο βουλευτής Μεσσηνίας, της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Όπως υποστήριξε ο «γαλάζιος» βουλευτής η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για το τελετουργικό της κηδείας του τέως μονάρχη έχοντας ως γνώμονα την ενότητα του ελληνικού λαού. Μιλώντας στο Mega υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έλαβε μία απόφαση για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού λαού τονίζοντας μιλώντας στην εκπομπή Live News ότι η δημοκρατία μας δεν απειλείται από κανέναν». «Ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή, όσοι βρεθήκαμε εκεί το αντιληφθήκαμε… ήταν μία δυνατή εμπειρία και για εμένα ως νέος βουλευτής, δεν έχω βιώματα από την περίοδο της βασιλείας. Θεώρησα υποχρέωσή μου, κυρίαρχα μετά τη δημόσια δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκτιμώ κάλυψε το αισθητήριο των περισσοτέρων Ελλήνων και το δικό μου, για να συμμετάσχω στην κηδεία του τέως βασιλιά καθαρά με κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στο γιατί επέλεξε να παρευρεθεί στο Τατόι ενώ δεν ήταν προσκεκλημένος είπε ότι «δεν είναι θέμα γραμμής Σαμαρά, είναι θέμα μιας αντίληψης ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, καλώς ή κακώς ήταν ο ανώτατος άρχοντας της χώρας μας για κάποια χρόνια, ήταν ο ανώτατος άρχοντας των Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ολυμπιονίκης. Μπορώ να σας πω ότι τα ερεθίσματα τα οποία εισέπραξα το τελευταίο διάστημα από την περιοχή στην οποία πολιτεύομαι, τη Μεσσηνία, με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση». «Θα μπορούσε να είχε γίνει η κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, εκτιμώ όμως ότι η κυβέρνηση βλέποντας ολιστικά έλαβε μία απόφαση με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού λαού», τόνισε ακόμη ο κ. Μαντάς. «Η Δημοκρατία μας δεν απειλείται από κανέναν, κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε» κατέληξε ο βουλευτής Μεσσηνίας. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

