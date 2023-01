Μητσοτάκης: «Μπορεί να πρυτανεύσει η λογική» στη ρύθμιση για απαγορευτικό στο «μόρφωμα Κασιδιάρη» Τι είπε ο πρωθυπουργός μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ Ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μην επιτραπεί η κάθοδος στις προσεχείς εκλογές του, «μορφώματος» του Ηλία Κασιδιάρη, έκανε ο πρωθυπουργός μετά την κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνεδρίαση είχε σύντομη συζήτηση με δημοσιογράφους στην οποία και αναφέρθηκε σε νομοθετική διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα στοχεύει στο μην επιτραπεί η κάθοδος στις προσεχείς εκλογές του «μορφώματος» που έχει ιδρύσει και διευθύνει μέσα από τις φυλακές ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας, Κασιδιάρης. Κάτι που είχε προαναγγείλει και στην συνέντευξή του στο «ΘΕΜΑ» της Κυριακής. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά πως «μπορεί να πρυτανεύσει η λογική, τουλάχιστον σε αυτό», αναφερόμενος στις συζητήσεις που γίνονται με τα κόμματα έτσι ώστε μία τέτοια ρύθμιση να περάσει με συνεννόηση μεταξύ όλων των πολιτικών παρατάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενημερωθεί και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι τις επόμενες ημέρες θα προωθηθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα προβλέπει ότι δεν θα γίνεται ανακήρυξη κομμάτων πίσω από τα οποία υποκρύπτονται στελέχη εγκληματικών οργανώσεων. Η διατύπωση της διάταξης θα είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τέτοια που θα θέτει εκτός εκλογικής μάχης το «μόρφωμα Κασιδιάρη» ακόμη και στην περίπτωση που εμφανιστεί ως εκπρόσωπος του κόμματος αχυράνθρωπος, όπως λέγεται ότι σχεδιάζει να κάνει ο έγκλειστος βουλευτής, βάζοντας μπροστά εξάδελφό του ο οποίος φέρει το ίδιο ονοματεπώνυμο.Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου που ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που μετέχουν στις εκλογές θα κρίνει, με βάση τη νέα διάταξη, αν το κόμμα «υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος». Η κρίση αυτή θα βασίζεται και στην αναζήτηση της «πραγματικής ηγεσίας» του κόμματος και εφόσον το τμήμα του Αρείου Πάγου διαπιστώσει ότι αυτή ελέγχεται από πρόσωπα που έχουν καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τότε η υπόθεση θα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το «ύστατο χαίρε» στον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων Δημοσκόπηση Alco: Ενισχύεται η τάση για αυτοδυναμία – Θα ήμασταν χειρότερα με ΣΥΡΙΖΑ, λέει το 41% Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο: Η στιγμή της σύλληψης του αρχιμαφιόζου της Κόζα Νόστρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

