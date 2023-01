Μητσοτάκης: Στις πρώτες εκλογές θέλουμε αποτέλεσμα που να εγγυάται αυτοδυναμία στις δεύτερες Τέσσερις με πέντε εβδομάδες θα μεσολαβήσουν μέχρι τη δεύτερη κάλπη είπε απευθυνόμενος σε στελέχη της ΝΔ Ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το απόγευμα στην κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο. «Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό ότι το ρολόι χτυπά ανάποδα, το έχω πει δημόσια, το λέω κατ’ ιδίαν και σε σας -δεν είναι μυστικό- οι εκλογές θα γίνουν είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, οι πρώτες εκλογές. Οι δεύτερες, θα γίνουν 4 με 5 εβδομάδες μετά, οπότε νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δουλεύουμε με ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που να μην αμφισβητείται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Αυτός είναι ο στόχος», τόνισε στην τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, επισήμανε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας εφησυχασμός: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις εκλογές. Βλέπω τις μετρήσεις αλλά κυρίως βλέπω τον κόσμο. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε πριν από δύο ημέρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το κλίμα είναι πραγματικά πολύ καλό και είναι πολύ καλό γιατί σίγουρα το κυβερνητικό έργο αποτελεί εχέγγυο συνέπειας, συνέχειας, σταθερότητας αλλά και αξιοπιστίας. Σε σύγκριση με το 2019, τώρα μας λένε “ελάτε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, γιατί εσάς εμπιστευόμαστε”. Πρέπει να ξέρουμε ότι μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας με τους πολίτες χτίζουμε ακόμα περισσότερη αξιοπιστία. Αυτό είναι μία μεγάλη κατάκτηση για εμάς, για την παράταξή μας, για εμένα προσωπικά. Ξέρω πολύ καλά ότι οι εκλογές κερδίζονται όταν έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος. Ο κίνδυνος πάντα -και θα το τονίζω αυτό- είναι η αλαζονεία και η προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι καλό ότι μπαίνουμε στην καμπάνια με καλό αέρα αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στο προεκλογικό κλίμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα έχουμε αναταράξεις, θα έχουμε μεγάλη τοξικότητα απέναντί μας. Κι αυτό γιατί στο έργο μας κανείς δεν μπορεί να μάς αντιπαρατεθεί. Επίσης, δεν έχουν πει τίποτα για το τι θα κάνουν την επόμενη τετραετία γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να μιλήσουν και να παρουσιάσουν ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα». Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το «ύστατο χαίρε» στον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων Δημοσκόπηση Alco: Ενισχύεται η τάση για αυτοδυναμία – Θα ήμασταν χειρότερα με ΣΥΡΙΖΑ, λέει το 41% Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο: Η στιγμή της σύλληψης του αρχιμαφιόζου της Κόζα Νόστρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

