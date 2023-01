Νταβός: Η «καυτή» ατζέντα και η πραγματική πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία

Μετά από 2 χρόνια αναβολών και «αποστάσεων» λόγω της πανδημίας, η παγκόσμια ελίτ συγκεντρώνεται και πάλι στο Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Περισσότεροι από 2.700 πολιτικοί και ηγέτες κρατών, στελέχη, επενδυτές, τραπεζίτες και ακαδημαϊκοί, θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στην πολυτελή ελβετική πόλη η οποία για πρώτη φορά δεν είναι χιονισμένη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους τέσσερις κορυφαίους κινδύνους της επόμενης δεκαετίας, με τις συζητήσεις για το Κλίμα κυριολεκτικά να μονοπωλούν το Φόρουμ, καθώς θα είναι πολύ περισσότερες από αυτές για την ενέργεια και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις μαζί.

Τα υπόλοιπα θέματα των συζητήσεων, θα αφορούν στην ύφεση και την παγκόσμια προοπτική της οικονομίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις γεωπολιτικές σχέσεις που έχει διαμορφώσει, την κατάρρευση της κρυπτογράφησης αλλά και το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι πλησιάζει ήδη το τέλος της, καθώς κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970.

Υψηλοί καλεσμένοι

Ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους θα είναι ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ο μόνος ηγέτης των G7 που θα παρευρεθεί, ενώ από πλευράς Κίνας αναμένεται να παραστεί ο αντιπρόεδρος Λιού Χε.

Αίσθηση αλλά και σκεπτικισμό προκαλεί το γεγονός, ότι η 53η συνάντηση του Νταβός παραμένει εν έτη 2023 απόλυτα ανδροκρατούμενη, με τις γυναίκες να αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο της λίστας συμμετοχών.

Το «παρών θα δώσουν επίσης οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, των Φιλιππίνων, της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Κορέας ενώ από πλευράς ΗΠΑ θα είναι η υπουργός Εργασίας, Μάρτι Γουόλς, η εμπορική εκπρόσωπος, Κάθριν Τάι, και ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), Κρίστοφερ Ρέι.

Και φυσικά την ομάδα των υψηλών καλεσμένων συμπληρώνουν πάνω από 100 δισεκατομμυριούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από τις ΗΠΑ, όπως οι Laurence Fink της BlackRock Inc. και Steve Schwarzman της Blackstone Inc,, την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία.

Η Wall Street θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Jamie Dimon, τον David Solomon της Goldman Sachs Group Inc και τη Jane Fraser της Citigroup Inc μαζί με ομολόγους της Bank of America Corp., Morgan Stanley, UBS Group AG και Deutsche Bank AG.

Μεγάλη απούσα στο Νταβός θα είναι η Ρωσία, που δεν αναμένεται να εκπροσωπηθεί επίσημα αλλά ούτε και από τους Ρώσους ολιγάρχες με την αντιπροσωπεία της ουκρανικής κυβέρνησης να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Ύφεση και οικονομική αβεβαιότητα

Η ύφεση και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας είναι στην κορυφή της ατζέντας μετά και την ετήσια Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων του WEF, που έδειξε ότι η απειλή της ύφεσης, η κρίση κόστους ζωής και η αυξανόμενη κρίση χρέους θα κυριαρχήσουν στις προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Από την πλευρά της και η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες και προειδοποίησε, ότι νέα δυσμενή φαινόμενα θα μπορούσαν να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

«Ζούμε σε μια εποχή πολλών σοκ», είπε ο Kenneth Rogoff, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και τακτικός συμμετέχων του Φόρουμ. «Μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία».

Η απώλεια πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας μέσα στο 2023 είναι ένα ακόμη καυτό θέμα συζήτησης, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι εμπορικοί πόλεμοι με επίκεντρο αυτόν μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και φυσικά η φούσκα των ακινήτων και η εκτίναξη τους δημόσιου χρέους των χωρών.

