Οικονόμου: Ρεκόρ πληρωμών άνω του 1,2 δισ. ευρώ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Με σχέδιο συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον πρωτογενή τομέα», επισημαίνει Στις πληρωμές ύψους άνω του 1,2 δισ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Ρεκόρ πληρωμών σημειώθηκε το 2022 για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά και προγραμματική περίοδο, καθώς κατεβλήθησαν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου. Ρεκόρ πληρωμών σημειώθηκε το 2022 για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά και προγραμματική περίοδο, καθώς κατεβλήθησαν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ. #Με_σχέδιο συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον πρωτογενή τομέα. @georgantasgr— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 16, 2023 «Με σχέδιο συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον πρωτογενή τομέα», επισημαίνει. Ειδήσεις σήμερα: Εκλογικός Μάιος σε Τουρκία και Ελλάδα: Ο Ερντογάν δείχνει να το αποφάσισε, ο Μητσοτάκης το σκέφτεται Νεπάλ: Λεπτό προς λεπτό η πτώση του αεροσκάφους με τους 72 επιβάτες – Δείτε βίντεοΑυτοκίνητο πέφτει πάνω στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, νεκρός ο οδηγός Best of Network 16.01.2023, 09:30 16.01.2023, 08:07 16.01.2023, 08:02 16.01.2023, 09:43 16.01.2023, 09:44 15.01.2023, 09:00

