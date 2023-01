Ο Άγιος Μαρίνος ψηφίζει υπέρ της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ Ο υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε τη χώρα ανακοίνωσε ότι του επιδόθηκε η σχετική νότα Στην ανακοίνωση πως του επιδόθηκε η νότα «επί τη βάσει της οποίας ο Άγιος Μαρίνος δεσμεύτηκε ότι θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην προσπάθεια μας να εκλεγούμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» την περίοδο 2025-26, προέβη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Βενετία και στον Άγιο Μαρίνο. Αναφερθείς στη σημασία της επίσκεψής του στον Άγιο Μαρίνο, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην ιστορία της χώρας. «Μια επίσκεψη χρήσιμη διότι είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα, είτε σε πολιτικές διαβουλεύσεις, για τις οποίες έχω υπογράψει το σχετικό μνημόνιο, είτε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» ανέφερε και υπογράμμισε επιπροσθέτως ότι ο Άγιος Μαρίνος έχει επιβάλει ακριβώς τις ίδιες κυρώσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μια πολύ καθαρή θέση στα θέματα της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της μη χρήσης βίας. Μάλιστα, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου, Λούκα Μπεκάρι, ο Νίκος Δένδιας παρασημοφορήθηκε με το Μεγάλο Σταυρό Έφιππου Τάγματος της Sant’Agata (Προστάτιδας Αγίου Μαρίνου). Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, αυτή εστιάστηκε στη διμερή συνεργασία, τις σχέσεις ΕΕ-Αγίου Μαρίνου, καθώς και τις διεθνείς και τις περιφερειακές εξελίξεις. Πριν μεταβεί στον Άγιο Μαρίνο, ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε στη Βενετία το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών. Το Ινστιτούτο στεγάζει μια τεράστια ελληνική βιβλιοθήκη, πολύ σημαντική για την ιστορία της πατρίδας μας και ιδιαίτερα των Επτανήσων, καθώς επίσης μεγάλο αριθμό εικόνων βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, ιδιαίτερα σημαντικών, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας. Κατά την παραμονή του συναντήθηκε με τη διοίκηση του Ινστιτούτου και έγινε δεκτός από τον μητροπολίτη Πολύκαρπο. «Συζητήσαμε για το πώς θα μπορούσε το υπουργείο Εξωτερικών, που εποπτεύει το Ινστιτούτο, να διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξή του» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών στη δήλωσή του. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το «ύστατο χαίρε» στον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων Δημοσκόπηση Alco: Ενισχύεται η τάση για αυτοδυναμία – Θα ήμασταν χειρότερα με ΣΥΡΙΖΑ, λέει το 41% Ματέο Μεσσίνα Ντενάρο: Η στιγμή της σύλληψης του αρχιμαφιόζου της Κόζα Νόστρα – Δείτε βίντεο ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 20:10 LIVE UPDATE 16.01.2023, 20:10 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

