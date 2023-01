Πιερρακάκης: Πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία να γίνει ψηφιακό το «γραφειοκρατικό βασίλειο» της Ελλάδας Eκτίμησε ότι θα χρειαστεί άλλη μία τετραετία, ώστε να μπορέσει να γίνει το κράτος πλήρως ψηφιακό Μέχρι στιγμής έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 1.500 υπηρεσίες από τις περίπου 5.000 που έχει το κράτος, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβερνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός τόνισε ότι από 8,8 εκατ. ψηφιακές πράξεις που είχαν γίνει από τους πολίτες το 2018, το περασμένο έτος έγιναν 1,2 δισεκατομμύριο ψηφιακές πράξεις κάτι που σημαίνει αντίστοιχες ουρές σε γκισέ που γλίτωσαν οι πολίτες. Ο κ Πιερρακάκης εκτίμησε ότι θα χρειαστεί άλλη μία τετραετία, ώστε να μπορέσει να γίνει το κράτος πλήρως ψηφιακό. Δήλωσε πάντως ότι πριν κάποια χρόνια θα το θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία το να λέγαμε ότι θα μπορεί να γίνει μεσα σε δύο κυβερνητικές θητείες πλήρως ψηφιακό το «γραφειοκρατικό βασίλειο» της Ελλάδας. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι δεν έχει ψηφιοποιηθει το χαρτί και οι φωτογρφίες, γι’ αυτό υπάρχουν ακόμα στίβες εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία και τις πολεοδομίες. Τόνισε πάντως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που εξυπηρετούνται οι πολίτες, σημειώνοντας ωστόσο ότι δε θα φτάσουμε στο 100% της ψηφιοποίησης των κρατικών υπηρεσιών, αλλά όταν θα έχουμε φτάσει στο 99% θα μπορούμε να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική ψηφιοποίησης του κράτους. Απαντώντας σε ερωτήσεις ακροατών σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα, ο κ Πιερρακάκης τόνισε ότι ειναι νόμος του κράτους, πρέπει να αναγνωρίζεται παντού ωστόσο μέχρι αυτό να γίνει κτήμα όλων, χρειάζεται κάποιο διάστημα. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεώνεται η θητεία του Κωνσταντίνου Φλώρου – Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Δείτε live – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Κιβωτός του Κόσμου: «Ο πατήρ Αντώνιος ασέλγησε στον γιο μου 10 φορές», λέει η μητέρα του 15χρονου BEST OF NETWORK 16.01.2023, 11:00 16.01.2023, 08:07 16.01.2023, 08:02 16.01.2023, 09:43 16.01.2023, 09:44 15.01.2023, 09:00

