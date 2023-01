Στα χέρια του Μητσοτάκη η επίσημη μελέτη για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία έγινε η επίσημη παράδοση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού (masterplan) για την ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας και η συμβολική εκκίνηση της φάσης της υλοποίησης όλων των έργων και των δράσεων του προγράμματος. Το στρατηγικό σχέδιο παρουσίασε στον πρωθυπουργό, στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα μέλη της υποεπιτροπής «Εύβοια Μετά», η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, ο επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας, Σταύρος Μπένος. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο σχέδιο αυτό συνδυάστηκε μια πολύ τολμηρή ματιά για το πως μπορούμε να φανταστούμε τη βόρεια Εύβοια, με τις αναζητήσεις των ιδίων των κατοίκων. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε εν κενώ, είναι πράγματι εντυπωσιακό το βάθος της διαβούλευσης. Και πιστεύω ότι αυτό είναι που κάνει και τους ίδιους τους κατοίκους να είναι σήμερα πιο αισιόδοξοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους προς το καλύτερο. Η δική μας δουλειά τώρα -και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε- είναι να σιγουρευτούμε ότι θα παρακολουθούμε, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Αλλά μάς βοηθάτε πολύ διότι πια μεγάλο κομμάτι της δουλειάς και των ορόσημων έχουν ήδη μπει. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά κεντρικός σχεδιασμός. Προσεκτική μελέτη, χρονοδιαγράμματα, ορόσημα, χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφάνεια, λογοδοσία. Από τη στιγμή που μιλάμε δημόσια και παρουσιάζουμε δημόσια ένα σχέδιο σημαίνει ότι εμείς είμαστε, εμείς, εσείς, είμαστε υπόλογοι έναντι των πολιτών, των άμεσα ενδιαφερόμενων για το πως αυτό θα το εφαρμόσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε το κ. Μπένο, σημειώνοντας ότι «δικαίωσε και με το παραπάνω τις προσδοκίες μας ως προς τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε». Ο νέος οδικός άξονας προϋπόθεση για να σπάσει η απομόνωση της Εύβοιας «Θα κάνουμε συγκεκριμένες εξαγγελίες ειδικά για τα μεγάλα έργα. Και αναφέρομαι πρωτίστως στο δρόμο, πολύ σύντομα, διότι ό,τι και να λέμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο δρόμος είναι εν προκειμένω αναγκαία και ικανή προϋπόθεση. Είναι τόσο σημαντικό έργο για να σπάσει η απομόνωση της Εύβοιας, που θα πρέπει να το προτάξουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Και φυσικά το δάσος όπου συνδέονται οι οριζόντιες δράσεις με τον ίδιο τον κύκλο της φύσης. Καταλαβαίνω ότι η φυσική αναγέννηση ενδεχομένως να ξεπερνάει και τις προσδοκίες μας. Χρειάζεται όμως βοήθεια, χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα. Και καθώς θα προχωράμε, έχουμε πλήρη αίσθηση ότι όλα αυτά έχουν μια έντονη αναπτυξιακή διάσταση. Ιδιωτικές επενδύσεις μικρές, μεσαίες, μεγάλες, εμβληματικά έργα όπως η Αιδηψός πραγματικά θα μπορούν να είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για όλη την Εύβοια. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά. Θα μάς επιτρέψουν, κάποια στιγμή πιστεύω, να κάνουμε τον απολογισμό και να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο πετύχαμε μετά από μια μεγάλη καταστροφή», επισήμανε ο πρωθυπουργός που ευχαρίστησε και τους δωρητές που χρηματοδότησαν με 8 εκ. ευρώ όλες τις κρίσιμες μελέτες για την εκπόνηση του master plan. «Εδώ, όπως θα δείτε, επιβάλλεται παντού η τριπλή αειφορία. Και βεβαίως το αξιακό περιβάλλον που ζούμε πια τόσο από τον πλανήτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η διπλή μετάβαση, η καινοτομία και απευθύνομαι στους δημάρχους: Έβγαλα το άχτι μου με την πιο αγαπημένη μου αξιακή κατάκτηση της Ευρώπης για το κράτος και την αυτοδιοίκηση που είναι η αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή τι λέει η αρχή της επικουρικότητας: ό,τι μπορούμε να το κάνουμε χαμηλά, το κάνουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά. Όλο το πρόγραμμα λοιπόν διαπνέεται από αυτή την αρχή και έχουμε ένα σπουδαίο έργο για την αυτοδιοίκηση. Πέραν τις ευθύνες τις κυβερνητικές, έχει ανατεθεί ένα μεγάλο κομμάτι των ευθυνών στους δήμους και στην περιφέρεια. Το όχημα μας για όλα αυτά ποιο είναι; Τα λέμε όλα αυτά, το θέμα είναι πώς τα κάνουμε. Το όχημα η Ευρώπη το έχει έτοιμο και αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πνευματικό κεκτημένο της Ευρώπης από την ίδρυση της, είναι δηλαδή τα ολιστικά προγράμματα, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις» σημείωσε ο επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, Σταύρος Μπένος. Στην καλή συνεργασία με την κυβέρνηση και τα μέλη της υποεπιτροπής «Εύβοια Μετά» αναφέρθηκαν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ο δήμαρχος Ιστιαίας, Γιάννης Κοντζιάς και ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας ‘Αννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη. Ένα ολιστικό πρόγραμμα για μια ολική καταστροφή: οι κορυφαίες στρατηγικές υποδομές, μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις Σύμφωνα με πληροφορίες με όχημα την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) σχεδιάστηκε ένα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις πλευρές και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας, που ονομάζεται «Εύβοια Μετά», υπηρετεί την τριπλή αειφορία (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική) και εδράζεται στη διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) και την καινοτομία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 71 έργα και δράσεις προϋπολογισμού 389,8 εκ. ευρώ. Από αυτά 30 έργα και δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί και 41 θα ξεκινήσουν ως το τέλος του 2023. Όλα τα έργα έχουν εξασφαλισμένους πόρους. Η συνολική επένδυση του κράτους για την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας προσεγγίζει τα 700 εκ. ευρώ, με 300 εκ ευρώ για τις δράσεις ανακούφισης και άμεσης αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν αμέσως μετά την πυρκαγιά του 2021 και άλλα 390 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Εύβοια μετά. Όλα τα έργα και οι δράσεις που επελέγησαν εκπληρώνουν τέσσερα βασικά κριτήρια: – πολιτικής αποδοχής, – πρότασης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία, – χρονοδιαγράμματος, – ωρίμανσης και χρηματοδότησης από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα. Το τελικό μείγμα των έργων και των δράσεων προέκυψε ως προϊόν έντονης και βαθιάς διαβούλευσης, συνδυάζοντας στρατηγικές υποδομές, κορυφαίες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις: Κορυφαία υποδομή: ο νέος οδικός άξονας Ψαχνών – Στροφιλιάς, Στροφιλιάς- Ιστιαίας και οι πέντε κλάδοι του. Κορυφαία μεταρρύθμιση: ο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» του Νέου Δάσους με την ίδρυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) που θα συνδυάζει την κοινωνική και την κυκλική οικονομία. Κορυφαία επένδυση: η αναβάθμιση και η επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου της Αιδηψού. Κορυφαία θεσμική παρέμβαση: η εκπόνηση και έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. ‘Αννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. Κορυφαία συμβολική και ανθρωποκεντρική παρέμβαση είναι η εξάπλωση τριών κρίσιμων δικτύων του κράτους (διοίκησης, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), υγείας και πρόνοιας) έως το τελευταίο σπίτι της Βόρειας Εύβοιας. Το master plan για την αναγέννηση της βόρειας Εύβοιας αποτελεί τη δεύτερη φάση μέριμνας για τη στήριξη της περιοχής, καθώς το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης που έχουν γίνει πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσεις και χορηγήσεις πόρων, τις εντάξεις πιστώσεων και τις εγκρίσεις χρηματοδότησης, ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί όσο συνεχίζεται η πορεία υλοποίησης των μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι για την οικονομική στήριξη των πολιτών, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η απαλλαγή από την πληρωμή ΕΝΦΙΑ το 2021 και το 2022 όλων των ακινήτων που βρίσκονταν εντός των ορίων των δύο δήμων της βόρειας Εύβοιας, ενώ τα πυρόπληκτα ακίνητα θα απαλλαχθούν και το 2023. Παράλληλα, ανεστάλησαν για έξι μήνες όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν πληγεί από τη φωτιά, χορηγήθηκε πρώτη αρωγή σε νοικοκυριά έναντι στεγαστικής συνδρομής, μαζί με στήριξη για οικοσκευή, και ειδική επιχορήγηση σε επιχειρήσεις Για την προστασία της βόρειας Εύβοιας υλοποιήθηκε σειρά έργων πρόληψης και αποκατάστασης, με έμφαση σε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, αντιδιαβρωτικά έργα, στην επισκευή υποδομών και την αντιπυρική προστασία του δάσους. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σχέδια για την στοχευμένη μακροπρόθεσμη στήριξη ρητινοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, ενώ καινοτόμες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν για τη στήριξη του τουρισμού και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, όπως το North Evia Pass. Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος και οι συνεργάτες τού επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας: ο συντονιστής προγράμματος Ευδόκιμος Φρέγκογλου, ο πρόεδρος ΕΤΑΜ Α.Ε. και μελετητής Master plan ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας Νίκος Δρακωνάκης και ο νομικός σύμβουλος του προγράμματος Σωτήρης Φωτέας. Από την υποεπιτροπή «Εύβοια Μετά» συμμετείχαν ο πρόεδρος της υποεπιτροπής, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δημήτρης Σκάλκος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμης Μπακογιάννης, ο γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Ευάγγελος Αραβώσης, ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η γενική γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Μαρία Έλλη Γεράρδη, ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάννα Καλογήρου. 