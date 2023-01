Στη Βενετία ο Δένδιας – Επισκέφτηκε την πιο ιστορική εκκλησία της ελληνικής Διασποράς Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Με επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, ξεκίνησε την επίσκεψή του στη Βενετία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, στο twitter. «Επισκέφθηκα στη Βενετία τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, την παλαιότερη και πιο ιστορική εκκλησία της ελληνικής Διασποράς» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών. Ακολούθως, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και το Μουσείο Εικόνων. Στο πλαίσιο επίσκεψης, κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη Ιταλίας & Έξαρχο Ν. Ευρώπης Πολύκαρπου. Στο πλαίσιο επίσκεψης, κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα από ΥΠΕΞ Ν.Δένδια, παρουσία Σεβ. Μητροπολίτη Ιταλίας & Έξαρχο Ν.Ευρώπης Πολύκαρπο (2/2) pic.twitter.com/QOyXBinn0n— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 16, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Δείτε live – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Κιβωτός του Κόσμου: «Ο πατήρ Αντώνιος ασέλγησε στον γιο μου 10 φορές», λέει η μητέρα του 15χρονου Κηδεία Κωνσταντίνου: Όλοι όσοι βρίσκονται στην Μητρόπολη Αθηνών ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 14:00 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 13:34 16.01.2023, 12:55 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 09:43 16.01.2023, 09:44 16.01.2023, 12:00

