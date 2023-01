Στη Βουλή άμεσα η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για απαγορευτικό στο «μόρφωμα Κασιδιάρη» Έχουν ενημερωθεί τα κόμματα της Βουλής – Τι θα προβλέπεται για τους «αχυρανθρώπους» Μέσω της συνέντευξης του πρωθυπουργού στο «ΘEMA» και στον Δημήτρη Δανίκα- αποσαφηνίστηκε ότι είναι ειλημμένη απόφαση να μην επιτραπεί η κάθοδος στις προσεχείς εκλογές του «μορφώματος» που έχει ιδρύσει και διευθύνει μέσα από τις φυλακές ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας, Κασιδιάρης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενημερωθεί και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι τις επόμενες ημέρες θα προωθηθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα προβλέπει ότι δεν θα γίνεται ανακήρυξη κομμάτων πίσω από τα οποία υποκρύπτονται στελέχη εγκληματικών οργανώσεων. Η διατύπωση της διάταξης θα είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τέτοια που θα θέτει εκτός εκλογικής μάχης το «μόρφωμα Κασιδιάρη» ακόμη και στην περίπτωση που εμφανιστεί ως εκπρόσωπος του κόμματος αχυράνθρωπος, όπως λέγεται ότι σχεδιάζει να κάνει ο έγκλειστος βουλευτής, βάζοντας μπροστά εξάδελφό του ο οποίος φέρει το ίδιο ονοματεπώνυμο. Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου που ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που μετέχουν στις εκλογές θα κρίνει, με βάση τη νέα διάταξη, αν το κόμμα «υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος». Η κρίση αυτή θα βασίζεται και στην αναζήτηση της «πραγματικής ηγεσίας» του κόμματος και εφόσον το τμήμα του Αρείου Πάγου διαπιστώσει ότι αυτή ελέγχεται από πρόσωπα που έχουν καταδίκη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τότε η υπόθεση θα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου BEST OF NETWORK 16.01.2023, 12:18 16.01.2023, 15:26 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 09:43 16.01.2023, 09:44 16.01.2023, 12:00

