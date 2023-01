ΣΥΡΙΖΑ για κηδεία του Κωνσταντίνου: Ο κ. Μητσοτάκης υποκλίθηκε κανονικότατα στην έκπτωτη βασιλεία Υποκριτική η στάση του Πρωθυπουργού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός «θέλει να πατά σε δυο βάρκες» «Υποκριτή» χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφορικά με τη διαχείριση της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, σχολιάζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης «θέλει να πατά σε δυο βάρκες». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Αυτό που παρακολούθησε σήμερα σε εθνική μετάδοση όλο το πανελλήνιο ήταν, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η κηδεία ενός «ιδιώτη». Η παρέλαση των υπουργών και των βουλευτών του, η υπαναχώρηση από την αρχική του απόφαση για το λαϊκό προσκύνημα, η επιλογή της ΕΡΤ για τον τριήμερο μαραθώνιο τηλεοπτικής κάλυψης, αφορούσε σύμφωνα με τον υποκριτή κ. Μητσοτάκη που θέλει να πατά σε δυο βάρκες, έναν ιδιώτη που απεβίωσε. Κατά τα λοιπά, μόνο η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού έλειπε από την τελετή για να επιβεβαιώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις της φιλοβασιλικής πτέρυγας της ΝΔ, δεν απέτισε απλά φόρο τιμής στη κηδεία ενός ιδιώτη, αλλά υποκλίθηκε σήμερα κανονικότατα στην έκπτωτη βασιλεία. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 18:25 16.01.2023, 16:56 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

