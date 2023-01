Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο Σαμαράς και τα άλλα γαλάζια στελέχη που θα δώσουν το «παρών» στη Μητρόπολη

Η… ώρα της αλήθειας για τους πολιτικούς που θα δώσουν το παρών στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου έφτασε, καθώς σήμερα αναμένεται πληθώρα παρουσιών στη Μητρόπολη, από νυν και πρώην στελέχη της ΝΔ ως επί το πλείστον. Δείτε live εικόνα από τη Μητρόπολη Προς επιβεβαιώση του χθεσινού δημοσιεύματος του thetimes|-.gr, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πήρε την απόφαση να είναι παρών το πρωί στη Μητρόπολη, μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία Κρητικού και θα αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Ως αυτή την ώρα δεν είναι σαφές αν ο πρώην πρωθυπουργός θα μείνει και για την εξόδιο ακολουθία. Νέα προσθήκη στις γαλάζιες παρουσίες είναι ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος δεν θα παρίστατο υπό άλλες συνθήκες λόγω της παρουσίας του Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου στην Αρεόπολη. Αυτή, όμως, ακυρώθηκε, καθώς ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος που είχε απευθύνει την πρόσκληση στον κ. Φλώρο ανήκει στα 12 μέλη της Ιεράς Συνόδου που θα χοροστατήσουν στην εξόδιο υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Έτσι, ο κ. Δαβάκης, ο οποίος είχε δώσει το παρών και στον γάμο του Παύλου με τη Μαρί Σαντάλ στο Λονδίνο το 1995, θα είναι στη Μητρόπολη. Χθες, επίσης, ο «καραμανλικός» βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος δημοσιοποίησε την απόφασή του να βρεθεί στη Μητρόπολη. Ο κ. Κουμουτσάκος δεν ήταν ποτέ σε φιλομοναρχική γραμμή, αντιθέτως θεωρείται πνευματικό παιδί του Πέτρου Μολυβιάτη και ομνύει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο κ. Κουμουτσάκος, πάντως, σε συνομιλητές του έλεγε ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και το κλίμα πόλωσης που καλλιέργησε με φόντο την εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην εξόδιο ακολουθία τον ώθησαν στο να πάρει την απόφαση να δώσει το παρών, ως «μια μικρή προσωπική απάντηση στην μικροψυχία της Αριστεράς που ποτέ δεν αναγνωρίζει τις δύσκολες αποφάσεις για τη διασφάλιση της εθνικής ενότητας», όπως έγραψε χθες στο Facebook. Σήμερα το πρωί θα «κλειδώσει» την απόφασή του για το αν θα πάει ή όχι ο υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κατσαφάδος. Αντίθετα, δεν θα πάνε ο αντιστράτηγος και βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Πειραιώς Νίκος Μανωλάκος και ο βουλευτής της ίδιας περιφέρειας Γιάννης Μέλας, του οποίου ο πατέρας Τάκης Μελάς, επί σειρά ετών βουλευτής της ΝΔ, διατηρούσε σχέση με την τέως βασιλική οικογένεια. Στη Μητρόπολη δεν θα πάει, εν τέλει, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Κατά τα άλλα, παρών θα είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ενώ υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σταθμίζει το αν θα βρεθεί στη Μητρόπολη. Προσκεκλημένη θα είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία είναι και βαφτισιμιά το τέως Βασιλιά, ενώ παρόντες θα είναι οι βουλευτές Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και ο Περικλής Μαντάς της ΝΔ, αλλά και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ακόμα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ Κωνσταντίνος Μπογδάνος και εκ μέρους της Εθνικής Δημιουργίας ο αντιπρόεδρος του κόμματος Φαήλος Κρανιδιώτης. Παρά το γεγονός ότι εκφράστηκε θετικά για την απόδοση τιμών στον τέως Βασιλιά, δεν θα δώσει το παρών στη Μητρόπολη λόγω προβλημάτων με την υγεία του το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ενώ ίσως δώσει το παρών ο επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός της ΝΔ, αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, ο οποίος ήταν στενός φίλος του του εκλιπόντος και επίσης είχε βρεθεί στον γάμο του Παύλου. Υπενθυμίζεται ότι επισήμως την κυβέρνηση εκπροσωπούν ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: «Φρούριο» η Αθήνα – Όλα τα μέτρα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μητσοτάκης στο «ΘΕΜΑ» για όλα: Για συγκυβέρνηση, Κασιδιάρη, τέως βασιλιά, υποκλοπές, εκλογές και Τσίπρα «Κοκτέιλ» γρίπης και αναπνευστικών ιώσεων θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ουρές στα Επείγοντα, λέει ο Τζανάκης

