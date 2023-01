Τσαβούσογλου για τα F-35 στην Αθήνα: Να προσέξουν οι ΗΠΑ τις ισορροπίες με Ελλάδα και Τουρκία Ενόχληση έδειξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για τη συμφωνία πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα – Παράλληλα, μίλησε για «πλήρη συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα F-16» Για «έλλειψη ισορροπίας» κατηγόρησε τις ΗΠΑ στο θέμα των εξοπλισμών σε Ελλάδα και Τουρκία ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σχολιάζοντας για πρώτη φορά επισήμως την αμερικανική πρόταση για παραχώρηση F-35 στην Αθήνα. Στην κοινή συνέντευξη τύπου με την υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Bisera Turković, δήλωσε ότι «το θέμα της παραχώρησης των F-35 στην Ελλάδα είναι μια είδηση που διαβάζουμε κι εμείς στα ΜΜΕ. Αλλά γενικά λέμε το εξής στις ΗΠΑ: Η ισορροπία στις σχέσεις με Τουρκία και Ελλάδα έχει αρχίσει να χαλάει. Η Αμερική είχε μια πολιτική ισορροπίας. Δυστυχώς, και η ισορροπία μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο άρχισε να επιδεινώνεται. Ένας σύμμαχος, όπως η Αμερική, πρέπει να δώσει προσοχή σε αυτές τις ισορροπίες. Αυτό έχουμε να πούμε. Διαφορετικά, δεν μας ενδιαφέρει ποιος πουλά ποιο όπλο σε ποιον. Το σημαντικό είναι, ποια είναι η δύναμή μας; Τι κάνουμε; Ποια βήματα κάνουμε για τα συμφέροντά μας; Αυτό είναι πιο σημαντικό για εμάς». «Με την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα επίπεδα» για τα F-16 Αναφορικά με τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του την Τετάρτη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι θα είναι στο τραπέζι και τα F-16, που θέλει να αγοράσει η Τουρκία (εκ παραδρομής αναφέρει “F-35”), παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζει «ένας συγκεκριμένος γερουσιαστής» στις ΗΠΑ. «Την Τετάρτη θα πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη υπουργική συνάντηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μηχανισμού με τον κ. Μπλίνκεν. Οι συνεργάτες μας βρίσκονται ήδη στην Ουάσιγκτον. Και εκεί, σήμερα και αύριο, θα πραγματοποιήσουν προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Την Τετάρτη θα εξετάσουμε από κοινού τα θέματα που έχουμε καθορίσει στην ατζέντα μας. Ένα από αυτά, όπως αναφέρατε, είναι και τα F-35. Ωστόσο, εκτός από τα F-16, υπάρχουν θέματα που θα εξετάσουμε σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο. Οι στρατιωτικές διαπραγματεύσεις για τα F-16 έχουν ολοκληρωθεί. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ το έστειλε στο ΥΠΕΞ. Τώρα το ΥΠΕΞ, δηλαδή η κυβέρνηση, ειδοποίησε ανεπίσημα το Κογκρέσο. Και στις δύο πτέρυγες αναφέρονται οι επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και τα 4 πιο έμπειρα μέλη. Στη συνέχεια, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται. Γίνεται η επίσημη ενημέρωση. Στην επίσημη ανακοίνωση ξέρετε πως λειτουργεί το αμερικανικό Κογκρέσο. Και μπορεί με πιθανότητα 50 με 51% να αρνηθεί την αίτηση του προέδρου. Εάν συμβεί αυτό, ο πρόεδρος το στέλνει ξανά. Αυτή τη φορά πρέπει να απορριφθεί κατά τα 3/2 ως επί το πλείστον. Είναι μια πρακτική άνευ προηγουμένου στην αμερικανική ιστορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μία ή δύο αντιρρήσεις, αλλά… συγκεκριμένα ένας γερουσιαστής προβάλλει συνεχώς αντιρρήσεις. Όμως, όπως γνωρίζετε, έχουν αφαιρεθεί όλες οι προηγούμενες προτάσεις και προτάσεις για αλλαγή. Εμείς θα θέλαμε να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες με την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Και είναι εξίσου σημαντικό να τονίσει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ. Εδώ βέβαια η βούληση ανήκει στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αν μείνει σταθερή, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν από καμία χώρα υπό όρους ή με τρόπο που θα είναι δεμένα τα χέρια μας. Και έχουμε μοιραστεί αυτές τις σκέψεις στο παρελθόν». Ειδήσεις σήμερα: Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος – Live update: Λεπτό προς λεπτό η κηδεία και η ταφή Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι ελληνικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες Κηδεία τέως βασιλιά: Πολίτες συγκεντρώνονται στο Τατόι για την ταφή του Κωνσταντίνου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ LIVE UPDATE 16.01.2023, 16:27 BEST OF NETWORK 16.01.2023, 12:18 16.01.2023, 15:26 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 16:14 16.01.2023, 16:17 16.01.2023, 15:09

