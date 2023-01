Deal Olympia Group με την BOX NOW – Επένδυση στην αγορά του logistics & last mile

Στη BOX NOW επενδύει ο Όμιλος Olympia στηρίζοντας τη δημιουργία του μεγαλύτερου δικτύου lockers στην ΝΑ Ευρώπη.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος Olympia, πρόκειται για μία νέα επένδυση στην αγορά του logistics & last mile, μέσω του επενδυτικού βραχίονα PCP, στηρίζοντας το πλάνο της BOX NOW Group για τη δημιουργία του μεγαλύτερου δικτύου Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων (lockers) στην ΝΑ Ευρώπη, μέσω της επέκτασης της εταιρείας σε αγορές επιπλέον της Ελλάδας, της Κροατίας και της Βουλγαρίας, όπου ήδη διατηρεί παρουσία. Έτσι, η PCP αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στο BOX NOW Group, ενώ η EMMA Capital παραμένει ισχυρός πλειοψηφικός μέτοχος.

Στόχος της Olympia είναι, σε συνεργασία με την EMMA Capital Group και μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει η BOX NOW, να συμβάλλει στην προώθηση ενός νέου μοντέλου στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου που αξιοποιεί σύγχρονες πλατφόρμες logistics, ώστε να ενδυναμώσει τον τελικό χρήστη με νέες επιλογές για καλύτερες και ταχύτερες παραδόσεις, σε χρόνο και τόπο που διευκολύνει και ταιριάζει με τον τρόπο ζωής του.

Η BOX NOW είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία που αναβαθμίζει την εμπειρία του καταναλωτή στο last mile, προσφέροντας σύγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες παράδοσης και αποστολής δεμάτων. Διαθέτοντας αυτή τη στιγμή ένα πανελλαδικό δίκτυο από 1.200 Lockers, έχοντας εξυπηρετήσει ήδη 200.000 πελάτες στη χώρα μας, με ένα ευρύ δίκτυο 400 συνεργαζόμενων e-shops, η BOX NOW είναι μια καινοτόμος και φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία, που εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 24/7 σε Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων, σε συνδυασμό με δυνατότητες αντικαταβολής με χρήση χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας και με 99% δυνατότητα παράδοσης δεμάτων την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

«Επενδύσαμε στην BOX NOW γιατί προσφέρει μια μοναδική στην αγορά υπηρεσία που αλλάζει δραστικά την eCommerce εμπειρία, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ευελιξία στις παραδόσεις που αναζητά ο σύγχρονος καταναλωτής. Με ισχυρό DNA στην αγορά της λιανικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον Όμιλο Olympia αναζητούμε συνεργασίες με καινοτόμες πλατφόρμες, όπως η BOX NOW, που θέτουν στο επίκεντρο την εξαιρετική εμπειρία πελάτη και αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά. Πιστεύουμε στο μοντέλο και στην ταλαντούχα ομάδα της BOX NOW και στηρίζουμε το όραμά τους για ένα νέο μοντέλο υπηρεσιών last mile φτιαγμένο για την νέα εποχή του retail & eCommerce», δήλωσε ο Ρόμπυ Μπουρλάς, εκ μέρους της PCP και της Olympia Group.

Από την πλευρά του, ο Tomas Kocka, (Partner της EMMA Capital) ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Olympia στον Όμιλο BOX NOW, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Emma Capital για να αναπτύξουμε περισσότερο την υπηρεσία μας και στις τρεις χώρες. Στόχος μας είναι να χτίσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο θυρίδων, διαθέσιμο στην αγορά του retail και ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και στις εταιρείες ταχυμεταφορών. Ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκτενή εμπειρία των νέων μας μετόχων στο χώρο της λιανικής, στην περαιτέρω στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου».

