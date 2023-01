Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα της ΝΔ – Ποιοι συμμετέχουν Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γιάννης Μπρατάκος – Παύλος Μαρινάκης, Στέλιος Κονταδάκης, Άκης Σκέρτσος, Γιάννης Οικονόμου και Νίκος Χαρδαλιάς μεταξύ των μελών Την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η Πειραιώς για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Με απόφαση του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται: Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές ο Γιάννης Μπρατάκος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Γενικός Διευθυντής ΝΔ, και μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα οι κάτωθι: – Παύλος Μαρινάκης, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ – Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ – Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας – Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – Νίκος Χαρδαλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας – Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Μιχάλης Μπεκίρης, Διευθυντής Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή – Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Πρωθυπουργού – Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ – Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ – Κύρα Κάπη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού – Έλενα Σώκου, Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ για τα Περιφερειακά ΜΜΕ – Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γιάννης Σμυρλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ – Νίκος Παπουτσής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ – Χρυσαυγή Ατσιδάκου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ΝΔ – Μαρία Νάτσιου, Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΝΔ – Πίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού ΝΔ – Γιάννης Παπαγεωργίου, Συντονιστής Γενικής Διεύθυνσης ΝΔ Ειδήσεις σήμερα: «Τον βοήθησα, του έσπρωξα την καρέκλα» – Ομολόγησε η 47χρονη το έγκλημα στο Μοσχάτο Αναχωρούν από την Αθήνα οι βασιλικές οικογένειες – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη BEST OF NETWORK 17.01.2023, 11:30 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 11:00

