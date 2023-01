Βασίλης Τσιάρτας: Υποψήφιος στις εκλογές με το κόμμα Τζήμερου – Κρανιδιώτη

Υποψήφιος στις εκλογές με το κόμμα «Εθνική Δημιουργία» του Θάνου Τζήμερου και του Φαήλου Κρανιδιώτη θα είναι ο Βασίλης Τσιάρτας, που το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει ουκ ολίγα σχόλια σχετικά με τις πολιτικές τοποθετήσεις του. «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην πρώτη γραμμή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ τον διακεκριμένο διεθνή ποδοσφαιριστή και θαρραλέο πατριώτη, Βασίλη Τσιάρτα, ο οποίος θα αγωνιστεί μαζί μας ως υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, υπερασπίζοντας το εθνικό συμφέρον, τις φιλελεύθερες ιδέες και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην χώρα, με το ίδιο πάθος, επιμονή και αποτελεσματικότητα που επέδειξε ως αθλητής, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης» αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Τσιάρτας δήλωσε: «Με την πολιτική δεν είχα ασχοληθεί όσα χρόνια ήμουν επαγγελματίας αθλητής. Είχα όμως πάντα πολιτική άποψη και φρόντιζα να ενημερώνομαι σε βάθος. Όμως δεν μπορώ να παραμένω παρατηρητής, όταν η κοινωνία μας διαλύεται και η Εθνική μας Ταυτότητα υπονομεύεται από την επιβολή του μοντέλου των κατακερματισμένων σε γκέτο κοινωνιών, από την αύξηση και την ανοχή της εγκληματικότητας, από την σοβιετοποίηση της Οικονομίας που διώχνει τους πιο προικισμένους Έλληνες στο εξωτερικό. Αποφάσισα να ξαναμπώ στον στίβο, τον πολιτικό αυτή τη φορά. Αναζήτησα έναν σύγχρονο πολιτικό φορέα με ευρωπαϊκή νοοτροπία και διεθνή αντίληψη, που όμως υποστηρίζει τις αξίες, τους θεσμούς και τις παραδόσεις της πατρίδας μας και αντιστέκεται στην πολυπολιτισμική ισοπέδωση. Όλα αυτά τα βρήκα στον συνασπισμό της Εθνικής Δημιουργίας. Εκτιμώ τη συνέπεια του Θάνου Τζήμερου και του Φαήλου Κρανιδιώτη και τη σταθερότητά τους στον αγώνα τους για μια ισχυρή Ελλάδα. Έχουν δεχθεί, όπως και εγώ, ποταμούς λάσπης, επιθέσεις με βόμβες και διώξεις από όσους αντί επιχειρημάτων χρησιμοποιούν τη βία. Δηλώνω για πολλοστή φορά ότι είμαι κατά της βίας, με οποιαδήποτε μορφή κι αν εκδηλώνεται, είμαι επίσης σθεναρά κατά του ρατσισμού, αλλά είμαι ταυτόχρονα υπέρ του δικαιώματος των πολιτών της χώρας μας, να αποφασίζουμε εμείς, και όχι οι ΜΚΟ, με ποιον τρόπο θα ζούμε, πόσους και ποιους θα δεχθούμε στο σπίτι μας, και του δικαιώματος να αρνηθούμε την είσοδο όταν γίνεται παράνομα και συνιστά απειλή. Έχοντας δουλέψει από μικρό παιδί, υποστηρίζω την αυτονόητη αλήθεια πως μόνο ο κόπος παράγει πλούτο και το κράτος θα πρέπει να μην τιμωρεί τους παραγωγικούς ανθρώπους της χώρας, υπερφορολογώντας τους, για να χρησιμοποιεί τους φόρους τους, προς άγραν ψήφων. Υπόσχομαι να εργαστώ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Δημιουργίας, για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας, και των συμπολιτών μας.» Ειδήσεις σήμερα: Οι απουσίες και ο… απρόσκλητος Ιωακείμ – Τι γράφει ο ξένος Τύπος για την κηδεία Κωνσταντίνου «Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, θα τον σκοτώσω», φώναζε η 47χρονη στο Μοσχάτο Ο θυμός του Μάστορα με τον θαμώνα που ενόχλησε την Καληφώνη – Ενεπλάκη και ο ιδιοκτήτης του κέντρου

