Βορίδης: Πήγα στην κηδεία του τέως βασιλιά γιατί με κάλεσαν «Δεν εκπροσωπούσα την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών «Παρευρέθηκα στην κηδεία του τέως βασιλιά, διότι με προσκάλεσαν, δεν εκπροσωπούσα την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο υπουργός Εσωτερικών, υπογράμμισε ότι οι τίτλοι ευγενείας δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό Σύνταγμα, ωστόσο «εφόσον αναγνωρίζονται από τις ξένες αρχές, οφείλουμε να το σεβαστούμε». «Γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ το ζήτημα των προσφωνήσεων, έχουμε κάτι να φοβηθούμε… Ανησυχείτε μήπως δημιουργηθούν παλάτια;», είπε. Στη συνέχει ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «δεν γινόταν να μην εκπροσωπηθεί η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένου του αξιώματος που κάποτε κατείχε ο τέως βασιλιάς», ενώ «η έννοια της ιδιωτικότητας συνάγεται διότι επιλέχθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για την τελετή». «Φτάνουμε να συζητάμε παράλογα πράγματα εξαιτίας των εμμονών της Αριστεράς. Η γελοιότητα και ο παραλογισμός της, αντί να κάνει μια θεμιτή ιστορική συζήτηση, είναι ότι συνδέει τη βασιλεία με τη συγκεκριμένη τελετή», υπογράμμισε. Ο υπουργός αναφερόμενος στο ζήτημα της απαγόρευσης της υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη για τις επερχόμενες εκλογές, τόνισε ότι «ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να υποδύεται τον αρχηγό». Ειδήσεις σήμερα: Αυλαία για τον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων – Όλα όσα έγιναν στο τελευταίο αντίοOι Survivors του ΣΚΑΪ… επαγγελματίες με σύστημα «καμήλα»Ζέστη, σκόνη και ισχυροί νοτιάδες έως την Πέμπτη – Έρχεται τσουχτερό κρύο Best of Network 16.01.2023, 18:25 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 16.01.2023, 23:36 16.01.2023, 23:37 16.01.2023, 19:00

