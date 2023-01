Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 8,2% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ Κοντά στην αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες η Νέα Δημοκρατία – Δείτε τα ποσοστά των κομμάτων Στο 8,2% είναι σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, είναι μπροστά με ποσοστό στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή 34.2% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό της ιστοσελίδας TheTOC, τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,5, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4,7, η Ελληνική Λύση 4,2 και το ΜΕΡΑ25 2,8. Ο πρωθυπουργός είναι ο δημοφιλέστερος Πολιτικός Αρχηγός με 48,2 % θετικές και μάλλον θετικές απόψεις. Ακολουθούν οι Ν. Ανδρουλάκης, Α. Τσίπρας και Δ. Κουτσούμπας με 30.7%, 30.3% και 29.3% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν ο Γ. Βαρουφάκηςμε 19% και ο Κ. Βελόπουλος με 15.6%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην δυνατότητα διαχείρισης κρίσιμων κυβερνητικών τομέων έναντι του Α. Τσίπρα. Πιο μεγάλη είναι η υπεροχή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής με 58.3% έναντι 18.1%, στο Μεταναστευτικό με 48.4% έναντι 19.3%, στα θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης με 47.5% έναντι 22.7%, στην αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και εγκληματικότητας με 46.2% έναντι 18.6%. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το εύρημα ότι τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εμπιστεύονται γενικά οι πολίτες σε ποσοστό 42,7%, ενώ αντίθετα η εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα είναι μόλις στο 22,3%. Εύρημα που αποτυπώνεται και σε άλλη απάντηση, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί τον κ. Μητσοτάκη πιο ειλικρινή, σε σχέση με τον κ. Τσίπρα. Και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 36.9% έναντι 26.4% του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι η αριστερά θεωρείται πιο γενναιόδωρη στις παροχές και στην στήριξη της κοινωνίας με επιδόματα. Ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό επιλέγει το 45.4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι του 22.9% που επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα και του 29.6% που επιλέγει τον Κανένα. Τις καλύτερες επιδόσεις ο Κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 80.6% έναντι 6% του Α. Τσίπρα και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που επιλέγεται από το 62.5% έναντι του 15.6% που επιλέγει τον Α. Τσίπρα, εύρημα που έχει ενδιαφέρον για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς τον πρωθυπουργό. Η παράσταση νίκης δίνει συντριπτικό αποτέλεσμα υπέρ της Ν.Δ στις ερχόμενες εκλογές. Αυτό πιστεύει το 64.7% έναντι 18.9% που θεωρεί ότι θα νικήσει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον, τι δηλώνουν οι ψηφοφόροι ότι θα ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές, αν δεν σχηματιστεί Κυβέρνηση από τις πρώτες κάλπες, το οποίο είναι και το πιθανότερο αν όχι σίγουρο. Ασφαλώς το ερώτημα τίθεται σε απόσταση από το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις κάλπες και από τα ισχυρά διλήμματα που θα τεθούν μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σαφής η τάση ενίσχυσης των δύο πρώτων κομμάτων, με ταυτόχρονη συμπίεση των ποσοστών των υπολοίπων κομμάτων και ειδικά του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ αυξάνει την δημοσκοπική επίδοσή της κατά 2.5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1.4% (άθροισμα 4% ) και διαμορφώνεται Ν.Δ 35.1% ( 36.7% επί των εγκύρων, κοντά δηλαδή στην αυτοδυναμία) και ΣΥΡΙΖΑ 26.2% (27.4%). Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα πέφτει από το 10% στην πρόθεση ψήφου, στο 8.8% ( 9.2) , το Κ.Κ.Ε χάνει ελάχιστα και από το 4,5% πέφτει στο 4.2% (4.4%), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ χάνει 0,4% και πέφτει στο 3.6% ( 3.8%), το ΜΕΡΑ25 χάνει επίσης μικρό αριθμό ψηφοφόρων και πηγαίνει στο 2.2% (2.3%), ενώ απώλειες σημειώνει και το κόμμα Κασιδιάρη, δηλαδή το ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ που φέτει στο 1.9% (2%). Με τους Αναποφάσιστους να είναι στο 10.8% (11.3%) Ειδήσεις σήμερα: «Τον βοήθησα, του έσπρωξα την καρέκλα» – Ομολόγησε η 47χρονη το έγκλημα στο Μοσχάτο Αναχωρούν από την Αθήνα οι βασιλικές οικογένειες – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη BEST OF NETWORK 17.01.2023, 12:00 17.01.2023, 07:07 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 11:00

