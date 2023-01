Δημοσκόπηση ALCO: Στις 6,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, με 10 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης Μεγάλη συσπείρωση 74% για το κυβερνών κόμμα – Στο 70% ο ΣΥΡΙΖΑ – Νέες απώλειες για το ΠΑΣΟΚ, στο 10,7% η πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων Άνοδο για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και απώλειες για το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε η ΑLCO στην πρώτη της μεγάλη δημοσκόπηση για το 2023, που δημοσιοποιήθηκε από το κεντρικό δελτίο του ALPHA. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων είναι στις 6,9 μονάδες με την αναγωγή επί των εγκύρων, ενώ το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται στην μέτρηση με 10,7% μετά από την αναγωγή, με απώλειες 0.7 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ έχει 9,9% καταγραφή στην πρόθεση ψήφου για πρώτη φορά μετά από την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μεγάλο προβάδισμα 10 πσοστιαίων μονάδων, με άνοδο δύο μονάδων – έναντι του Αλέξη Τσίπρα (άνοδος μίας μονάδας) στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται οι πολίτες για πρωθυπουργό, ενώ στο 7% καταγράφεται η πρωθυπουργική εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και το ΜεΡΑ25 εμφανίζουν δημοσκοπική άνοδο, όπως και το «κόμμα Κασιδιάρη», που κατέγραψε ένα 2,6% με την αναγωγή επί των εγκύρων. Χαρακτηριστικό της ψυχολογίας του εκλογικού σώματος είναι και το γεγονός ότι ένας στους 5 ψηφοφόρους δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα σε σχέση με το 2019. Το 47% των ψηφοφόρων αναφέρει ότι θα ψηφίσει το «λιγότερο κακό» κόμμα, ενώ το 41% δηλώνει ότι θα ψηφίσει αυτό που θεωρεί καλύτερο. Μάλιστα, το 62% των ψηφοφόρων της ΝΔ λέει ότι θα το ψηφίσει ως «το καλύτερο κόμμα», κάτι που ισχύει για το 44% της ψήφου υπέρ ΣΥΡΙΖΑ και μόλις το 23% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Το βασικό κριτήριο της ψήφου παραμένει η οικονομία και η ακρίβεια: η εταιρεία τους ζήτησε να αναφέρουν ένα – και μόνον – κριτήριο για την ψήφο τους. Το 28% απάντησε «η οικονομία» και το 24% η στήριξη με μέτρα για την ακρίβεια. Το 13% εστίασε στην διαφθορά, το 11% στα εθνικά θέματα και μόλις το 9% μίλησε για την ιδεολογία του κόμματος και το πρώσπο του αρχηγού. Ωστόσο, μόλις ο ένας στους τέσσερις χαρακτήρισε την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως μία ευκαιρία για την έκφραση διαμαρτυρίας – κάτι που σημαίνει ότι στην αφετηρία της εκλογικής μάχης, οι ψηφοφόροι στην μεγάλη τους πλειονότητα βλέπουν τις κάλπες ως διαδικασία ανάδειξης κυβέρνησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιλογές τους στον δεύτερο γύρο, που θα γίνει με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Σημειώνεται όιτι πάνω από ένας στους δύο ψηφοφόρους θεωρεί το «καλάθι του νοικοκυριού» βοηθά στον έναν ή στον άλλο βαθμό στη στήριξή τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ALCO. BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 19:57 17.01.2023, 19:56 17.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )