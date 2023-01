Ευρωβουλή: Ανοίγει ο δρόμος για την άρση ασυλίας της Καϊλή Ύστερα από αίτημα της εισαγγελίας αναμένεται αύριο να ξεκινήσει η διαδικασία από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη Μαρία Σπυράκη Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασυλία, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο στην πρόεδρο του Σώματος να ανακοινώσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη. Συγκεκριμένα, με 610 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 9 αποχές, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα στο Στρασβούργο την τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών και του άρθρου 9 που αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την ασυλία. Το ΕΚ προχώρησε στην τροποποίηση αυτή του κανονισμού του για να ευθυγραμμιστεί με την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα τέλη Δεκεμβρίου, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη, λόγω εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η απάτη αυτή συνδέεται με τη διαχείριση της βουλευτικής τους αποζημίωσης και την αμοιβή των διαπιστευμένων βοηθών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ. Σύμφωνα με πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα αύριο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας των δύο Ελληνίδων ευρωβουλευτών. -- Ειδήσεις σήμερα: Πώς έγινε το έγκλημα στο Μοσχάτο με θύμα τον λογιστή – Τι είπε η δράστης Στα δικαστήρια οι παππούδες της Λυδίας για τον τόπο διαμονής της – Δείτε βίντεο Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη BEST OF NETWORK 17.01.2023, 12:00 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )