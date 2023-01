Η ΝΔ ανακοινώνει την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα – Τα ονόματα και ο σχεδιασμός Ανεβάζει ρυθμούς η Πειραιώς – Οι επόμενες κινήσεις Μητσοτάκη μέχρι την προκήρυξη των εκλογών Γιώργος Ευγενίδης 17.01.2023, 06:27 Θέμα λίγων ημερών είναι η ΝΔ να ανακοινώσει την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του κόμματος στο δρόμο προς τις κάλπες που θα στηθούν είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο. Αυτό είναι το συμπέρασμα της χθεσινής κοινής συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού Οργάνου του κυβερνώντος κόμματος που έγινε στα γραφεία της οδού Πειραιώς υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την προκήρυξη των εκλογών, άλλωστε, ο πρωθυπουργός επιδιώκει το κυβερνών κόμμα να ανεβάσει ρυθμούς, να δουλέψει ακόμα πιο στοχευμένα σε κρίσιμα εκλογικά κοινά, αλλά και κατά τόπους, ώστε να πετύχει η ΝΔ το καλύτερο δυνατό ποσοστό στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής. «Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που να μην αμφισβητείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη», είπε χθες ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τα γαλάζια στελέχη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του κομματικού οργάνου έγινε εκτενής κουβέντα για το τι έκανε κάθε τομέας, ενώ τέθηκαν οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος, με το βλέμμα στις κάλπες. «Οι εκλογές, όσο και αν έχουμε πολιτική υπεροχή, κρίνονται στις λεπτομέρειες και πόσο καλά κάνει τη δουλειά του ο καθένα μας», είπε προς τα στελέχη της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρχει υπερβολική σιγουριά και εφησυχασμός. Τα ονόματα και η επιστράτευση Κεντρικό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ και άρα και στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα θα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος. Η κεντρική λογική ως αυτή την ώρα είναι να καταρτιστεί μια Επιτροπή που θα αποτελείται από 15-20 άτομα, στη λογική αυτής που είχε συγκροτηθεί για το συνέδριο της ΝΔ. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα διαμορφωθούν και άλλες ομάδες κρούσης, με έμφαση στην αυτοδιοίκηση, στην ενεργοποίηση παλιών στελεχών του κόμματος, στην ομογένεια και στον εθελοντισμό, ενώ κάποια στελέχη της ΝΔ θα αναλάβουν επί μέρους περιοχές. Στην Επιτροπή Εκλογικού αγώνα θα επιστρατευτούν δύο κατηγορίες στελεχών: κομματικοί και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί που δεν θα κατέβουν στις εκλογές. Με τα έως τώρα δεδομένα, πλην του κ. Μπρατάκου, κεντρικό ρόλο θα έχουν ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Νίκος Ρωμανός, η διευθύντρια Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου Κύρα Κάπη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ Έλενα Σώκου, ενώ στην εξίσωση πιθανό είναι να μπουν και άλλα στελέχη, όπως ο γραμματέας Εργαζόμενων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Θοδωρής Κόλλιας και ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Βασίλης Φεύγας. Ακόμα, οι δύο αναπληρωτές γενικού διευθυντές της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και Νίκος Παπουτσής και ο συντονιστής της Γενικής Διεύθυνσης Γιάννης Παπαγεωργίου. Από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, ρόλο αναμένεται να έχουν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και ίσως ο γενικός γραμματέας Ιθαγένειας Νάσος Μπαλέρμπας. Υποψηφιότητα για το κεντρικό εκλογικό όργανο θέτουν, επίσης, η γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής της ΝΔ Χρυσαυγή Ατσιδάκου και η γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού Πίστη Κρυσταλλίδου. Όπως διαμηνύουν αρμόδιες πηγές στο thetimes|-.gr, πάντως, όλα τα γαλάζια στελέχη θα έχουν ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες, καθώς κανείς δεν περισσύει για την επίτευξη του στόχου του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στην πρώτη κάλπη, ώστε να υπάρχει ώθηση για τη δεύτερη, της ενισχυμένης αναλογικής. Τάση αυτοδυναμίας Ενδιαφέρουσα, πάντως, είναι και η έρευνα της Alco για τον Alpha, σε συνάρτηση με τους στόχους που θέτει ο κ. Μητσοτάκης. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση φτάνει πλέον το 41% από 37% που ήταν τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό εκείνων που ζητούν κυβέρνηση συνεργασίας έπεσε στο 46% από 49% που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Παράλληλα, το 33% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι του 24% που προκρίνει μια δεύτερη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Συναίνεση για το κόμμα Κασιδιάρη Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση θα φέρει την άλλη εβδομάδα τη ρύθμιση, προκειμένου να μπει «φρένο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, εφόσον επικεφαλής θα τοποθετηθεί ένας «αχυράνθρωπος» του πρωτόδικα καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο κ. Κασιδιάρης δεν δικαιούται να είναι επικεφαλής σχηματισμού. Η τροπολογία που θα φέρει η κυβέρνηση θα προβλέπει ότι δεν θα δύναται να ανακηρυχθεί υποψηφιότητα κόμματος, εφόσον προκύπτει ότι ο επικεφαλής είναι στην πραγματικότητα «μπροστινός» προσώπου που έχει καταδικαστεί και άρα το κόμμα είναι νοητή συνέχεια «εγκληματικής οργάνωσης». Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες με δημοσιογράφους, πέταξε το μπαλάκι στον ΣΥΡΙΖΑ για την εν λόγω διάταξη, λέγοντας ότι «μπορεί να πρυτανεύσει η λογική, τουλάχιστον σε αυτό», αν και δεν είναι απαραίτητη μια διευρυμένη πλειοψηφία, ώστε η ρύθμιση να περάσει από τη Βουλή.

