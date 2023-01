Κυβέρνηση σε ΣΥΡΙΖΑ: Απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να υπάρξει συνεννόηση για το κόμμα Κασιδιάρη

Για «προσπάθεια δημιουργίας πολιτικών εντυπώσεων» κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικές πηγές μετά την ανακοίνωση της; Κουμουνδούρου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τη δική του νομοθετική πρόταση προκειμένου να αποκλειστεί η κάθοδος του κόμματος που διευθύνει από τις φυλακές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει δια στόματος πρωθυπουργού ευρεία συναίνεση από τα κόμματα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει στη Βουλή επισημαίνει επίσης ότι «είναι απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να επιτευχθεί συνεννόηση». Πιο συγκεκριμένα οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την πρόθεση της Κουμουνδούρου να καταθέσει δικό της σχέδιο ανέφεραν: «Το πολιτικό σύστημα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλει να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο επεδίωξε εδώ κι εβδομάδες ευρύτερη πολιτική συνεννόηση με βάση συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αυτή τη συνεννόηση θα συνεχίσει να επιδιώκει με ανοιχτό πνεύμα διαλόγου. Δηλώσεις και κινήσεις για λόγους πολιτικών εντυπώσεων δεν βοηθούν. Είναι απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να επιτευχθεί συνεννόηση πάνω σε αυτό το μείζον ζήτημα και η κυβέρνηση θα την επιδιώξει εξαντλώντας κάθε δυνατότητα». Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει αποστείλει ήδη σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τη νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι υπάρχει μια απόπειρα συνεννόησης με την αντιπολίτευση, στην οποία όπως τόνισε «ελπίζουμε όλοι να πρυτανεύσει η λογική και η ευθύνη». «Τα απολύτως αυτονόητα δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης» είχε υπογραμμίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Επίσημη αντίδραση για τη νομοθετική παρέμβαση που σχεδίασε η κυβέρνηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Ωστόσο νωρίτερα σήμερα, πηγές προσκείμενες στο κόμμα της Κουμουνδούρου, σημείωναν ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εδώ και τρία χρόνια ανενόχλητος μέσα από τις φυλακές έχει πολιτική δράση, μέσω ακόμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκροτεί τους οπαδούς του σε νεοναζιστικό κίνημα είναι τεράστιες και απαράγραπτες». Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τον αποκλεισμό τους από τις εκλογές, που βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: – Η νομοθετική πρόταση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η τροπολογία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, που μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. – Η νομοθετική πρόταση να είναι σαφής για τους νεοναζί και να μην ανοίγει κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία». Το ΠΑΣΟΚ Από την Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνεται ότι δεν είναι αρνητικοί επί της αρχής με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν πηγές στο thetimes|-.gr, πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις, τις οποίες και έχουν καταθέσει, ώστε η ρύθμιση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και να μην αφήνεται κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Οι ίδιες πηγές μάλιστα, επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, καθώς, όπως λένε, έχει επιτραπεί στον Ηλία Κασιδιάρη να ανεβάζει βίντεο και να προωθεί τις πολιτικές του ενώ είναι στη φυλακή. Ειδήσεις σήμερα: Πώς έγινε το έγκλημα στο Μοσχάτο με θύμα τον λογιστή – Τι είπε η δράστης Στα δικαστήρια οι παππούδες της Λυδίας για τον τόπο διαμονής της – Δείτε βίντεο Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη

