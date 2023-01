Μηταράκης: Αυστηρή αλλά δίκαιη η πολιτική της Ελλάδας στο μεταναστευτικό Έχουν αλλάξει όλα στο μεταναστευτικό ύστερα από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον απολογισμό των τριών ετών από την ίδρυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Στον απολογισμό των τριών ετών από την ίδρυσή του, προχώρησε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τον απολογισμό και την παρουσίαση των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 τοποθετήθηκαν, ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης. Ο πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι «Ύστερα από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης υπάρχουν πολλά πεδία που δηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα από το χθες. Ανάμεσα στα πρώτα, όμως, συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα το μεταναστευτικό, γιατί εκεί άλλαξαν όλα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με μέθοδο αλλά και με τόλμη στην αποτελεσματική διαχείριση της πρόκλησης του Μεταναστευτικού. Κρατά ασφαλή τα ανατολικά εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι στις παράνομες ροές και απέναντι στους άθλιους εμπόρους ζωών και ελπίδων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εξήρε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο υπουργείο σχετικά με την μείωση των μεταναστευτικών ροών αναφέροντας πως «Το 2015, το 75% των παράνομων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασαν μέσα από την Ελλάδα. Πέρυσι ήταν μόλις το 5%. Στον ίδιο χρόνο, απετράπησαν περί τις 250.000 παράνομες είσοδοι στα χερσαία σύνορα και σχεδόν 45.000 στα θαλάσσια σύνορά μας». «Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συνδυάζεται με ωφέλιμες λύσεις σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Γιατί θυμίζω ότι εκτός από τα ζητήματα της στέγης, καταφέραμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την διατήρηση του χαμηλού φόρου προστιθέμενης αξίας στα πέντε νησιά τα οποία φιλοξενούν σήμερα δομές υποδοχής μεταναστών», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε δε ότι «προτεραιότητα της χώρας μας παραμένει πάντα, πρώτα και πάνω από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το αγαθό της ζωής. Οι ελληνικές δυνάμεις, κυρίως το Λιμενικό μας, έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θα χάνονταν στα νερά του Αιγαίου. Εκεί που τους στέλνουν έρμαια του καιρού οι συμμορίες της απέναντι όχθης». Μηταράκης: Αυστηρή αλλά δίκαιη η πολιτική της Ελλάδας στο μεταναστευτικό Από πλευράς του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία αναφορικά με την διαχείριση του Μεταναστευτικού επισημαίνοντας πως η χώρα μας από το 2020 και ύστερα εφάρμοσε μία αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, προστατεύοντας τα ευρωπαϊκά σύνορα και διασώζοντας ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε «οι αφίξεις στην Ελλάδα το 2022 αποτελούν μόλις το 5% των συνολικών αφίξεων της ΕΕ, όταν το 2015 αποτελούσαν άνω του 75%». Συμπλήρωσε δε πως «μετά την έκρηξη της περιόδου 2015-2019 το 2021 είχαμε τις χαμηλότερες ροές της δεκαετίας, 8.745. και σταθερά χαμηλά και το 2022. Αποτέλεσμα, αντί για 92.000 αιτούντες άσυλο που διέμεναν σε 121 δομές, να έχουμε 14.000 σήμερα σε 33 δομές». Ο κ. Μηταράκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους δυο άξονες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η πολιτική του Υπουργείου: Την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον δραστικό περιορισμό της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Συμπλήρωσε δε πως «σε δύσκολες στιγμές, όπως τα γεγονότα του Έβρου και ο εμπρησμός στη Μόρια, ανταποκριθούμε στις πιο ακραίες συνθήκες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποστολής». Όπως είπε ο κ. Μηταράκης: «Το έργο μας περιλαμβάνει την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, που βίωσαν έντονα της επιπτώσεις της κρίσης. Ενισχύσαμε 41 δήμους με 100 εκ. €, για αποζημιώσεις, τέλη και 134 έργα υποδομής άνω των 62 εκ. Μονιμοποιήσαμε τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά που φιλοξενούν δομές, ενισχύσαμε μέσω του ΕΟΤ την τουριστική τους προβολή». «Έμφαση στη μετανάστευση με κανόνες, κριτήρια, σύμφωνες με τις δικές μας ανάγκες. Αλλά είμαστε σθεναρά απέναντι, στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών και παράνομης μετανάστευσης», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε πως «η Ελλάδα παραμένει σε εγρήγορση για το μέλλον. Η γεωγραφική θέση της Πατρίδας μας, σε συνδυασμό με τις εξωτερικές απειλές, δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης και έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε πρόκληση που θα προκύψει στο Μεταναστευτικό. Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και πάνω από όλα την αποφασιστικότητα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης, παρουσίαση των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τα ΤΑΜΕΥ χρηματοδοτούν μέτρα για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, την πάταξη κυκλωμάτων λαθροδιακινητών, ενώ, παράλληλα, δίνουν έμφαση στην προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και σε δράσεις κοινωνικής ένταξης. Ο κ. Γεωργιάδης κατά την τοποθέτησή του, επεσήμανε πως: «Το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, έχει ως βασικό του στόχο να συμβάλλει στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της “Task Force για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης”, κα Beate Gminder είπε μεταξύ άλλων: “Έχετε δουλέψει όλοι πολύ σκληρά για να πετύχετε όλους αυτούς τους στόχους και έχετε δώσει πολλές ώρες, πολύ ενθουσιασμό. Πολλές φορές διαφωνήσαμε, γιατί πιστεύατε ότι πηγαίναμε εμείς πολύ αργά. Η προηγούμενη γενιά των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στην Ελλάδα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να θέσει θεμέλια για την πρόοδο που έχει γίνει σήμερα. Θέλουμε να δώσουμε στην Ελλάδα τα μέσα που χρειάζεται για να συνεχίσει και να διασφαλίσουμε ότι οι προηγούμενες επενδύσεις που έχουμε κάνει έπιασαν όντως τόπο. Υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη, θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να προστατεύει τα σύνορα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας». Ειδήσεις σήμερα: Πώς έγινε το έγκλημα στο Μοσχάτο με θύμα τον λογιστή – Τι είπε η δράστης Στα δικαστήρια οι παππούδες της Λυδίας για τον τόπο διαμονής της – Δείτε βίντεο Τα νεύρα του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή: «Βλάκα, δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε σε πελάτη BEST OF NETWORK 17.01.2023, 18:45 17.01.2023, 15:21 16.01.2023, 11:40 17.01.2023, 09:51 17.01.2023, 09:50 17.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )